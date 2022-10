Chrześcijanin przeszedł na islam, spotkał we śnie Jezusa i wszystko się zmieniło

Mike Westerfield znalazł się w kryzysie. Wychowany jako „religijny chrześcijanin”, był zaangażowany w swoim kościele, a czasami nawet nauczał. Kiedyś jednak, gdy nie umiał odpowiedzieć muzułmańskim więźniom, którzy w więzieniu na Florydzie dali mu islamską literaturę, zrobił coś niewyobrażalnego: przeszedł na islam.

Mike miał wątpliwości co do Trójcy Świętej i nie umiał jej obronić, a muzułmańscy więźniowie, których codziennie odwiedzał, wyczuli w nim tę słabość.

Mike opowiedział swoją historię w poruszającym filmie „I Found the Truth”(Znalazłem Prawdę).

„Skończyło się na tym, że porzuciłem chrześcijaństwo i przyjąłem islam” – wspomina. „Przez 12 lat byłem muzułmaninem, a przez jakiś czas uczyłem się na islamskim uniwersytecie, chcąc zostać muzułmańskim imamem lub uczonym. Po około siedmiu latach bycia wiernym muzułmaninem, gdy dowiedziałem się więcej o islamie, o jego zwiedzeniu i kłamstwach, znowu zacząłem się zastanawiać nad rolą Jezusa”.

„Wróciłem do moich starych książek z zakresu apologetyki chrześcijańskiej z czasów nauki w szkole biblijnej i znowu zacząłem czytać Biblię. Sięgnąłem też po literaturę Lee Strobela, „Sprawa Chrystusa”, „Case for Faith”, i oglądałem filmy Ravi Zachariasa. W końcu ktoś przedstawił mnie Abdu Murrayowi z Embrace the Truth International, byłemu muzułmaninowi, który został chrześcijańskim apologetą. To pierwszy były muzułmanin, którego poznałem, i z którym mogłem podzielić się moimi myślami i wątpliwościami. Murray rozmawiał ze mną otwarcie i nie potępił mnie. Wysłuchał, dlaczego teraz zastanawiam się nad odejściem z islamu, choć wcześniej byłem jego gorliwym zwolennikiem”.

Miałem sen o Jezusie

„W 2012 roku miałem sen o Jezusie, w którym byłem pokryty Jego krwią!” – opowiada Mike. „Nie mogłem zrozumieć, dlaczego mam ten sen; był naprawdę niezwykły i nie mogłem o nim zapomnieć. Krew Jezusa wypełniała obraz snu. Próbowałem od niej uciec, ale ona całkowicie mnie pokryła! Poczułem taki pokój i miłość, a ciemnobrązowe oczy Jezusa przeszyły moją duszę”.

„Zadzwoniłem do Abdu Murraya i powiedziałem mu o śnie. Był w szoku! Tej nocy, gdy miałem sen, on i Josh McDowell modlili się, by Jezus objawił mi się we śnie i by mi się ukazał!

„Bóg Niebios łaskawie wysłuchał ich modlitwy i dał mi sen, który przekonał mnie, że Jego krew jest bardziej niż wystarczająca, by wybaczyć mi grzechy. Alleluja!

„W tamtej chwili wiedziałem w sercu, że Jezus jest Synem Bożym” – mówi Mike. „Chociaż odejście od islamu nie było łatwe”.

„W końcu, rok później, w styczniu 2013 roku w pełni oddałem wszystko Jezusowi, i narodziłem się na nowo! Było cudownie! Jezus nigdy ze mnie nie zrezygnował.

Jestem szczęśliwy

„Dzisiaj jestem szczęśliwy, że mogłem zdobyć wyższe wykształcenie na studiach chrześcijańskich. Jak wielki przywilej, że mogę służyć Jezusowi Chrystusowi jako mojemu Panu i Zbawicielowi!” – świadczy Mike. „Uwielbiam dzielić się Ewangelią, szczególnie z muzułmanami, którzy są w rozpaczliwej potrzebie wybaczenia, jakie może przynieść tylko krzyż Chrystusa”.

Mike opowiedział swoją historię na filmie „The Inescapable Love of Jesus” (Nieuchronna miłość Jezusa). Modli się, by jego opowieść zainspirowała innych chrześcijan do dzielenia się wiarą z muzułmanami.

„Jeśli masz kogoś w swojej rodzinie, lub jeśli masz przyjaciela, który odszedł od wiary i przyjął islam, nie rezygnuj z niego” – zachęca. „Powiedz swoim przyjaciołom, by się za niego modlili. Razem szturmujcie Bramy Nieba! Tak właśnie zrobił mój ojciec, a Bóg odpowiedział na jego modlitwy. Nie poddawajcie się, bo to sprawa życia lub śmierci”.

Poruszający film Mike’a można obejrzeć na stronie IFoundtheTruth.com.

Autor: Tom Doyle

Źródło: CBN News

