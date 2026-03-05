Chrześcijanin aresztowany za komentarze na temat Mahometa

Przywódca chrześcijański z prowincji Kalimantan Zachodni (Indonezja), Dedi Saputra, został 18 lutego zatrzymany za wypowiedzi na temat proroka Mahometa. Policja aresztowała go wraz z żoną w drodze do domu w wiosce Suka Maju. Następnie przewieziono go do aresztów w Bengkayang i Pontianak, a 20 lutego przetransportowano do prowincji Aceh, skąd pochodzi.

Saputrę oskarżono o bluźnierstwo i szerzenie mowy nienawiści w związku z nagraniami opublikowanymi na TikToku. Zarzuty postawiono na podstawie ustawy o informacji elektronicznej (ITE) oraz kodeksu karnego (KUHP). Policja w Aceh poinformowała, że mężczyzna przebywa w areszcie śledczym.

Sprawa dotyczy filmu, w którym Saputra – były muzułmanin – odpowiadając na pytanie internauty o konwersję religijną, stwierdził, że Mahomet przed ogłoszeniem się prorokiem miał jedną żonę. W tym okresie nigdy nie praktykował poligamii, a Chadidż była jego jedyną żoną aż do jej śmierci. Później miał kilkanaście. Nagranie, obejrzane ok. 1,9 mln razy, wywołało falę oburzenia w mediach społecznościowych. Władze Aceh oraz organizacje islamskie zgłosiły sprawę policji już 4 listopada.

Przedstawiciele lokalnych organizacji islamskich uznali, że materiał „uraził uczucia muzułmanów” i wywołał niepokój społeczny. Z kolei Centrum Studiów Międzyreligijnych (CFIRST) wezwało policję do bezstronności i zapewnienia zatrzymanemu bezpieczeństwa. Dyrektor instytucji Arif Mirdjaja podkreślił, że nowy kodeks karny, obowiązujący od 2 stycznia, nie zawiera już przepisów o bluźnierstwie, a wolność religijna jest prawem niezbywalnym.

Sprawa wywołała podziały w internecie. Część komentatorów krytykuje działania władz jako ograniczające rozwój kraju i wolność obywateli, inni zarzucają policji wybiórcze stosowanie prawa.

Obronę rodziny Saputry prowadzi Instytut Pomocy Prawnej Ahavah.

Aceh, położona na północnym krańcu Sumatry, posiada szeroką autonomię i jako jedyna prowincja w Indonezji stosuje prawo szariatu. Większość mieszkańców stanowią muzułmanie, a chrześcijanie to ok. 1,5 proc. populacji.

