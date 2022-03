Chrześcijanie z Ukrainy mówią: europejskie kraje muszą być gotowe na przyjęcie uchodźców

Po czwartkowym najeździe Rosjan na Ukrainę, ukraińscy chrześcijanie proszą inne europejskie kraje, by przygotowały się na napływ uchodźców z ich państwa.

Prośbę wyrażono podczas czuwania modlitewnego zorganizowanego przez chrześcijańskiego orędownika Krisha Kandiaha.

Ukrainiec Ruslan Mailita, konsultant World Evangelical Alliance, powiedział, że obecnie w całym kraju cierpią miliony ludzi.

Mówi, że chociaż wielu Ukraińców „postanawia zostać”, są inni, którzy wyjeżdżają.

Mailita prosi chrześcijan z innych europejskich krajów, by lobbowali swoje rządy, aby przyjmowały i pomagały tym, którzy decydują się na wyjazd.

Przygotowani na uchodźców

„Lepiej być ponad miarę przygotowanym, po czym mieć mniejszą liczbę napływających uchodźców, niż być niedostatecznie przygotowanym, po czym mieć ich więcej” – powiedział. „Ale przy wszystkim, co obecnie się dzieje, obawiam się, że będzie ich więcej, niż myślimy, nie mniej”.

Ludzie mogą też zwracać się do kościołów na Ukrainie, pytając, jakiej pomocy potrzebują. „Kościół reaguje jako pierwszy i cokolwiek dzieje się w terenie, Kościół nie wyjedzie, albo zrobi to jako ostatni”.

Mailita ostrzegł też mieszkańców innych krajów, by nie uważali pokoju za coś oczywistego.

„Przyjaciele, to surrealistyczne, ale jeśli uważacie, że to dzieje się gdzieś daleko i z pewnością nie może się wydarzyć tam, gdzie jesteście, my też tak myśleliśmy w 2013 roku, a jeszcze miesiąc temu wielu pewnie nadal tak myślało” – powiedział.

„Obudziliśmy się na Ukrainie w innej rzeczywistości, i świat też obudził się teraz w innej rzeczywistości.”

„Dlatego módlcie się za Ukrainę i módlcie się za ludzi w Rosji, ale musimy też modlić się za świat” – mówi.

W czasie czuwania przemawiał też Yuriy Kulakevycz, dyrektor spraw zagranicznych Ukraińskiego Kościoła Zielonoświątkowego i pastor zboru w Kijowie.

Kulakevycz powiedział, że jego rodzina i wszyscy liderzy jego denominacji postanowili zostać w Kijowie, by w czasie kryzysu kontynuować służbę kościoła.

Opowiedział, jak inwazja sprowadza ludzi z powrotem do kościołów, które w ostatnich tygodniach dzień po dniu zapełniają się zgromadzonymi na wieczornej modlitwie.

„Pojawiło się wielu ludzi, którzy latami nie pojawiali się na spotkaniach modlitewnych, dlatego trudności czasem zbliżaj nas do siebie i do Bożego tronu” – przyznaje pastor.

Kulakevycz wyraził też obawy o kraj pod rosyjską kontrolą, ze względu na własne doświadczenia okresu dorastania w czasach Związku Radzieckiego, gdy jego krewni byli wysyłani w odległe części Rosji.

„Nie chcę, by na Ukrainie wrócił Związek Radziecki” – mówi.

„Dlatego w naszych modlitwach ogłaszamy zwycięstwo Pana, zwycięstwo Jego prawdy i światła nad wszelką ciemnością, która nadal ma władzę na Kremlu” – powiedział.

Obaj liderzy podkreślili, że kochają naród rosyjski, lecz sprzeciwiają się działaniom rosyjskiego rządu.

Zapytani, jakie inne praktyczne wsparcie mogliby okazać chrześcijanie z innych krajów, Mailita i Kulakevycz poprosili o modlitwę o powrót pokoju, o modlitwę za mieszkańców Rosji i Ukrainy oraz za ludzi u władzy, by podejmowali mądre decyzje.

Kulakevycz podziękował Rosjanom, którzy podjęli ryzyko przyłączenia się do protestów przeciwko inwazji, a także innym za ich wiadomości i modlitwy, które dla narodu ukraińskiego są jak „emocjonalne paliwo”.

„Wszystkie telefony, uściski i ‘polubienia’ są dzisiaj ważne. Pomagają nam iść dalej” – powiedział.

Mailita zgodził się, dodając: „Nawet wysłanie zachęty jest praktycznym sposobem [pomocy]. Powiedzenie, że ci zależy, jest praktycznym sposobem. Polubienie wiadomości jest praktycznym sposobem”.

Autor: zespół Christian Today

Źródło: Christian Today

