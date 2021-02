Chrześcijanie z Jerozolimy potępiają atak na kościół

Patriarcha Jerozolimy i inni chrześcijańscy liderzy wzywają izraelski rząd do położenia kresu atakom na kościoły w Świętym Mieście.

Ataki, podpalenie kościoła, antychrześcijańskie grafiki

2 lutego, w dzielnicy Musrara (Morasza) w Zachodniej Jerozolimie podpalono budynek Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego.

To kolejny z serii ataków, po podpaleniu kościoła w Ogrodzie Oliwnym i pomazaniu antychrześcijańskim graffiti drzwi opactwa benedyktynów, Bazyliki Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Jerozolimie, odpowiednio w grudniu i maju zeszłego roku. Graficiarze napisali: „Zabić pogan” i „Śmierć chrześcijańskim niewierzącym, wrogom Izraela”.

Patriarcha Jerozolimy Teofil III powiedział, że ostatni atak to znak „nienawiści do religii chrześcijańskiej” ze strony radykalnych grup w Izraelu.

Teofil III potępił „zaniedbanie oficjalnych władz” miasta, by powstrzymać ataki

„Ich tolerancja dla takich aktów terroryzmu stanowczo doprowadzi do dalszego podsycenia konfliktu w Świętym Mieście” – oznajmił.

Patriarcha zwraca się do społeczności międzynarodowej z prośbą o interwencję przez otwarcie dialogu z izraelskim rządem, skupionego na powstrzymaniu ataków, które jego zdaniem są próbą grup ekstremistycznych, by „siłą zmienić mozaikowy charakter Jerozolimy”.

Jego wezwania wybrzmiewają echem w słowach dr Ramzi Khoury, przewodniczącego Higher Presidential Committee of Churches Affairs in Palestine (Wyższy Komitet Prezydencki do Spraw Kościołów w Palestynie), który powiedział, że radykalne ugrupowania „próbują wciągnąć region w konflikt religijny” i działają „bezkarnie”.

Anita Delhaas, dyrektor naczelna International Community of the Holy Sepulchre (Międzynarodowa Społeczność Bazyliki Grobu Świętego), powiedziała, że takie zajścia „tylko umacniają pojęcie wielu chrześcijan, że Ziemia Święta jest dla nich coraz bardziej nietolerancyjnym miejscem do życia, i wielu zachęcają do opuszczenia na stałe tego regionu w poszukiwaniu bardziej tolerancyjnych społeczeństw”.

„Międzynarodowa społeczność chrześcijańska musi się połączyć, by przedstawić jednolite stanowisko potępiające takie czyny” – stwierdziła Delhaas.

Autor: zespół Christian Today

Źródło: Christian Today

