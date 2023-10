Chrześcijanie wspierają uchodźców szukających schronienia w Libanie

Chrześcijańska organizacja charytatywna Help The Persecuted dostarcza pomoc uchodźcom uciekającym do Libanu w czasie wojny między Izraelem i Strefą Gazy.

Liban, który graniczy z północnym Izraelem i Syrią, dla wielu stał się miejscem schronienia, mimo trwania w uścisku kryzysu gospodarczego.

Według informacji Help The Persecuted, po wybuchu wojny chrześcijańskie rodziny przekraczają granicę Izraela, przedostając się do Libanu.

Liban jest jednym z najbardziej otwartych na chrześcijaństwo państw na Bliskim Wschodzie. Na północy kraju Help The Persecuted prowadzi kilka schronisk, w których chrześcijańskie rodziny mogą znaleźć wytchnienie.

„Jesteśmy zszokowani przemocą, jaką widzieliśmy w regionie w ciągu kilku ostatnich tygodni” – powiedział Joshua Youssef, prezydent Help The Persecuted. „Ale widzimy też Bożą łaskę w tym, że mieliśmy już przygotowane miejsca bezpiecznego pobytu, by zapewnić schronienie prześladowanym chrześcijanom, którzy znaleźli się w krzyżowym ogniu”.

„Widzimy też Boże wyczucie czasu i łaskę, bo gospodarstwo rolne, które niedawno założyliśmy, umożliwiło nam nakarmienie dosłownie tysięcy zdruzgotanych ludzi.

„Nasze biura w Syrii i Egipcie również stoją w gotowości, by wspierać wielu kolejnych wierzących, jeśli konflikt nadal będzie narastał” – powiedział Youssef.

Organizacja założyła niedawno gospodarstwo rolne na przedmieściach Bejrutu, by dostarczać świeżą żywność prześladowanym i bezbronnym.

Help The Persecuted przygotowuje się do rozszerzenia wsparcia w nadchodzących tygodniach, planując otwarcie nowego ośrodka pomocy, by więcej rodzin chrześcijańskich mogło otrzymać miejsce do spania, jedzenie, ubranie i opiekę duszpasterską.

Służba będzie też łączyć rodziny z miejscowymi kościołami i współpracować ze schroniskami państwowymi, by zapewniać uchodźcom praktyczne i duchowe wsparcie.

Obecnie rozdawane są tysiące zestawów pierwszej pomocy, zawierające miesięczny zapas podstawowych produktów żywnościowych, a także Biblie i literaturę chrześcijańską.

W długim okresie, organizacja planuje rozszerzyć program o nazwie Trwałe Środki do Życia, by pomagać uchodźcom w odbudowie życia dzięki drobnej przedsiębiorczości.

„Ostatecznie pragniemy dzielić się nadzieją ewangelii” – dodał Youssef. „Bóg wyjątkowo umieścił nas w miejscu ratowania, przywracania i odbudowy życia ludzi, którzy znaleźli się w centrum konfliktu. Wierzymy, że zawsze jest powód do nadziei, bo Bóg ma władzę nad wszystkim, nawet nad tym”.

Autor: Rebecca Marlow

Źródło: Christian Today