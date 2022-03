Chrześcijanie różnych wyznań wspierają się w potrzebie

„Tata śpi. On poszedł do nieba”

Isaac Muhindo Baraka był pastorem w Kambua, wiosce w prowincji Północne Kivu. 26 listopada jego ciało zostało znalezione przez myśliwych. Wisiało na drzewie. Prawdopodobnie został zabity dzień wcześniej.

Wizyta zespołu Open Doors była niespodzianką dla Esther, wdowy po pastorze. „Wyjaśniliśmy jej, że przyszliśmy, by powiedzieć jej, że nie jest sama i że wielu ludzi modli się za nią” – opowiada jeden z członków grupy. „Była zaskoczona, ponieważ są adwentystami i nie spodziewała się, że odwiedzą ją inni chrześcijanie. Ale tym serdeczniej nas przywitała. To ją naprawdę podbudowało”.

Podczas rozmowy Esther opisała swoją pierwszą reakcję po tym, jak sąsiadka powiedziała jej o śmierci męża: „Ta wiadomość wywołała u mnie przedwczesny poród. Poczułam nieznośny ból. Nie mogłam jasno myśleć!” Podczas pobytu w szpitalu jej najstarszy syn Samuel uczestniczył w pogrzebie ojca: „Widział, jak jego ojciec był składany do grobie. Ciągle mi powtarza: »Tata śpi. On poszedł do nieba«. Dla mnie był to ogromny szok, ale dziękuję Bogu, że dzieciom nic się nie stało. Bóg daje siłę”.

„Jestem z wami każdego dnia”

Esther spotkała się z pracownikami Open Doors na terenie kościoła, a następnie zaprosiła ich do swojego domu. „Starała się być opanowana i chciała ugościć nas jak najlepiej, ale widziałam, że wciąż jest w dużym stresie” – powiedziała jedna z członkiń zespołu. Obecnie Esther przebywa u teściów z trójką dzieci i 12-letnią siostrą Isaaca, która mieszka z nimi od kilku lat. Dzieci Esther mają sześć i trzy lata oraz nieco ponad dwa miesiące.

Esther ma nadzieję, że wkrótce znów będzie mogła zacząć pracować, aby zapewnić rodzinie utrzymanie. Do września ubiegłego roku pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej. Jednak powrót do nauczania nie wchodzi w tej chwili w grę, ponieważ jej dzieci jej potrzebują. Zespół przekazał Esther pewną kwotę pieniędzy, artykuły spożywcze, mydło i wielofunkcyjne chusteczki, aby zaspokoić jej najpilniejsze potrzeby.

„Jestem naprawdę szczęśliwa, tym bardziej, że jesteśmy zjednoczeni w Chrystusie i będziemy nadal wspierać się w wierze. Wiem, że niczego mi nie zabraknie, bo są tu moi bracia i siostry. Będą nam nadal pomagać i modlić się za nas!” – powiedziała z wdzięcznością Esther. Czuje się bardzo zachęcona obietnicą Jezusa: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

10 chrześcijan zastrzelonych z zimną krwią

Chrześcijanie często padają ofiarą brutalnych ataków w niespokojnych prowincjach w północno-wschodniej części kraju. Napastnicy należą do ugrupowań islamistycznych, ale często tło przestępstw nie jest jasne.

Tak było również w przypadku zabójstwa dziesięciu chrześcijan, którzy zgromadzili się w wiejskim kościele w pobliżu miasta Bunia 15 stycznia. Zostali zastrzeleni z zimną krwią, ośmiu innych odniosło rany. Podejrzewa się, że napastnicy należą do lokalnej bojówki etnicznej.

Prosimy, módl się za Esther i chrześcijan w Demokratycznej Republice Konga!

Módl się o pocieszenie i uzdrowienie dla Esther i całej jej rodziny, aby byli w stanie poradzić sobie ze śmiercią Isaaca.

Módl się szczególnie o Esther, aby Jezus dał jej siłę, by mogła poradzić sobie z wielką odpowiedzialnością za czwórkę dzieci.

Módl się za rannych i pogrążonych w żałobie po zamachu z 15 stycznia.

Módl się, aby Jezus wzmocnił swój Kościół w DRK i chronił go przed kolejnymi brutalnymi atakami

