Chrześcijanie w Zambii po raz pierwszy słyszą Biblię w swoim rdzennym języku

Większość z nas nie wyobraża sobie, by nie mieć Biblii w swoim mówionym języku. To jednak rzeczywistość milionów ludzi; rzeczywistość, która motywuje tłumaczy Biblii do znajdowania nowych i szybszych sposobów niesienia Pisma na wszystkie krańce świata.

Stowarzyszenie Wycliffe jest liderem w tym przedsięwzięciu. Dzięki współpracy z kościołami w odległych krajach, widzi szybkie postępy w tej niosącej przemianę życia misji.

W Zambii pracuje obecnie ponad 5 tysięcy osób, tłumaczących Biblię na dwadzieścia rdzennych języków.

Choć to kraj znany z przepastnych krajobrazów, pieszych safari i Wodospadów Wiktorii, Zambia nadal zwana jest „najlepiej strzeżoną tajemnicą” Afryki.

Teraz jednak rodzi się tam jeszcze jedna, nieopowiedziana historia: mężczyźni i kobiety codziennie spotykają się po to, by tłumaczyć Biblię na języki, w jakich mówią.

Biskup Henry Mumba jest pastorem i założycielem kościołów. Mówi, że jego pierwsze wspomnienie związane z Biblią to chwila, w której usłyszał werset z Ewangelii Jana 3:16.

Mumba pomaga w prowadzonym przez kościół projekcie tłumaczeniowym w Mansa.

„Mój pastor był misjonarzem z innego kraju” – mówi Mumba. „Przyjechał do tego miasta, a gdy głosił nam ewangelię, pierwszym wersetem, jaki poznałem, były słowa Jana 3:16: ‘Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne’”.

Naukowcy szacują, że na całym świecie jest co najmniej 7 tysięcy mówionych języków. Z tych 7 tysięcy, Biblia przetłumaczona jest w całości na mniej niż 800 języków, Stary i Nowy Testament razem, co oznacza, że kilka tysięcy nadal nie ma swojego tłumaczenia. Wiele z tych języków funkcjonuje na kontynencie afrykańskim, w trudno dostępnych miejscach, ale też w Azji i w regionach Indo-Pacyfiku.

W czasie wizyty CBN News do Zambii, wierni kościoła w Mansa po raz pierwszy czytali i słuchali Nowy Testament w swoim ojczystym języku aushi.

Po skończonym czytaniu zaczęły się tańce.

„To tak jakby Bóg mówił w naszym języku”

„To tak jakby Bóg mówił w naszym języku” – powiedział Mumba.

To radość nawet dla niego, choć słowa Jana 3:16 usłyszał w wieku 19 lat. Teraz słyszy – i widzi – Pismo w swoim ojczystym języku, mając 58 lat.

Mumba powiedział też, że Biblia jest jednocześnie pierwszym wydawnictwem literackim w aushi. „Nigdy wcześniej nie mieliśmy nic do czytania” – stwierdził.

Ale dar Nowego Testamentu to coś więcej, niż literatura.

Specjalista technologii informacyjnej Wycliffe Associates, Tomussone Jose Machinga, powiedział: „Dla mnie to nie tylko tłumaczenie Biblii, by mieć ją w formie drukowanej. To przemiana życia. Widzę wielu ludzi, których życie zmienia się dzięki tłumaczeniu Biblii”.

Dotyczy to również jego samego. Machinga podróżuje do krajów afrykańskich, ucząc tłumaczy posługiwania się technologią. Jednak jego przygoda z tłumaczeniem zaczęła się inaczej. Ten obecnie młody mąż i ojciec dorastał w Zimbabwe w rodzinie uchodźców, uciekających przed wojną domową w Mozambiku.

„Pojawiłem się tam na spotkaniu” – wspomina. „Byłem pijany, bo w tamtym czasie prowadziłem podwójne życie, chodziłem do kościoła i żyłem jak człowiek ze świata. Poszedłem więc na spotkanie i byłem pijany, i słyszę: idź do domu i wróć jutro”.

Machinga wrócił i zajął się tłumaczeniem. Jednak moc Słowa, które tłumaczył, nie stała się dla niego rzeczywistością aż do czasu, gdy zachorował i trafił do szpitala.

„Moja matka mówiła, że w domu nie mogą nic jeść” – opowiada. „Czasem nie mieli transportu, by przyjechać do mnie do szpitala w odwiedziny”.

„Wtedy zacząłem słyszeć o przyjęciu Chrystusa jako mojego Zbawiciela. Gdy pojawiło się tłumaczenie Biblii, ciągle prowadziłem tamto życie, które próbowałem zostawić za sobą, i właśnie przez tłumaczenie coś zaczęło się zmieniać” – mówi.

W czasie wizyty CBN News w Zambii, świętowano trzy ukończone tłumaczenia Nowego Testamentu: w języku nynja w Lusaka, laya w Livingston i aushi w Mansa.

Następnym przystankiem w naszej podróży do Zambii było Livingston, gdzie chrześcijanie świętowali wydanie Nowego Testamentu w laya. ojczystym języku tych, którzy nazywają tę miejscowość swoim domem, w tym pastora tamtejszego kościoła, Bustera Paula Tembo.

„W naszym kraju są 73 języki, z których tylko siedem uznano za języki oficjalne. To jedyne języki, na które przetłumaczono Pismo” – powiedział Tembo.

Pastor Tembo prowadzi organizowany przez kościół projekt tłumaczeniowy w Livingston.

„Gdy niesiesz przekaz we własnym języku, gdy czytasz głośno we własnym języku, nawet, jeśli to interpretacja Pisma, zrozumienie, jakie masz lub przekazujesz innym, jest tak bardzo wyraźne. I ma ogromny, duchowy wpływ na ich życie” – powiedział.

Ten wpływ jest powodem, dlaczego Wycliffe Associates ułatwia prowadzone przez kościoły tłumaczenia Biblii w Zambii i w innych częściach świata.

Simoun Ung jest prezydentem i dyrektorem naczelnym Wycliffe Associates. Wyjaśnił, że gdy mówi się o „prowadzonym przez kościół tłumaczeniu Biblii”, to znaczy, że lokalny kościół nie tylko odpowiada za proces tłumaczenia, ale też za ostateczną wersję Pisma, która wychodzi spod jego rąk.

Ung mówi, że jednym z wyzwań jest dalsze przyspieszenie procesu bez poświęcania jakości tłumaczenia.

„Gdy jesteśmy w terenie, widzimy potrzebę Pisma” – wyjaśnia. „Ludzie codziennie umierają bez poznania Pana. Dlatego naprawdę czujemy się tam przynaglani, by sprawnie iść naprzód”.

Iść naprzód, by na wszystkie języki przetłumaczyć przesłanie: „Bóg cię kocha”.

Autor: Efrem Graham

Źródło: CBN News