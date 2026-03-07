Chrześcijanie w Indiach muszą przejść na hinduizm, aby uzyskać pozwolenie na pochówek

W Indiach mieszkańcy plemiennej wioski uniemożliwili chrześcijańskiej rodzinie pochówek zmarłej kobiety, twierdząc, że chrześcijański pogrzeb „zanieczyści” ziemię i lokalne bóstwa. Rodzina została zmuszona do rozważenia powrotu do hinduizmu jako warunku zgody na pochówek.

34-letnia Sambai Mandavi zmarła 24 lutego z powodu problemów oddechowych i sercowych. Jej ciało pozostaje w kostnicy szpitala w Durgkondal, ponieważ mieszkańcy wioski Amodi w dystrykcie Kanker (stan Chhattisgarh) nie pozwalają jej mężowi, Kamleshowi Mandaviemu, pochować jej ani na publicznym cmentarzu, ani na prywatnej działce. Grożą też przemocą i zniszczeniem mienia.

Sprawa wywołała oburzenie, ponieważ wydarzyła się zaledwie kilka dni po tym, jak Sąd Najwyższy Indii zakazał ekshumacji ciał chrześcijan w tym stanie. Mimo to mieszkańcy wioski zapowiadają, że jeśli kobieta zostanie pochowana, jej ciało zostanie wykopane.

Organizacja Progressive Christian Alliance wezwała władze stanowe do natychmiastowej interwencji, wskazując, że ignorowanie decyzji sądu podważa rządy prawa.

Problem ma szerszy charakter. Według United Christian Forum w 2025 roku odnotowano już 23 przypadki sporów o pochówki chrześcijan w regionach plemiennych Indii. Zdarzały się sytuacje, gdy po latach ekshumowano ciała, a nawet kremowano i rozrzucano szczątki.

Organizacje chrześcijańskie twierdzą, że jest to element systematycznej presji wobec wierzących z plemion Adivasi. Często odmowa pochówku staje się narzędziem wymuszania tzw. Ghar Wapsi – powrotu do hinduizmu. Według działaczy ma to także związek z próbami odebrania chrześcijańskim Adivasi statusu „Scheduled Tribe”, który gwarantuje konstytucyjne przywileje i ochronę.

Dane United Christian Forum wskazują, że w 2025 roku w Indiach odnotowano ponad 700 przypadków przemocy wobec chrześcijan, z czego niemal połowa miała miejsce w stanach Uttar Pradesh i Chhattisgarh. W większości spraw nie wszczęto postępowań przeciw sprawcom, natomiast często składano zawiadomienia przeciwko samym chrześcijanom na podstawie przepisów o „przymusowych konwersjach”.

Organizacje praw człowieka apelują o wprowadzenie wspólnych, neutralnych religijnie cmentarzy w każdej wiosce oraz o zapewnienie ochrony policyjnej podczas pogrzebów w miejscach napięć religijnych.

Źródło opr.: Morning Star News