Chrześcijanie w Egipcie naciskają na uznanie Wielkanocy za oficjalne święto państwowe

Organ zajmujący się rozpatrzeniem sprawy działa w ramach Rady Państwa Egiptu – niezależnego organu sądowniczego, który rozstrzyga spory administracyjne, udziela opinii prawnych oraz dokonuje przeglądu ustawodawstwa. Odwołanie zostanie przeanalizowane przez komisarzy – sędziów przygotowujących sprawy do rozpatrzenia i podejmujących próby mediacji.

Wniosek został złożony przez prawników i obywateli różnych wyznań przy wsparciu organizacji Alliance Defending Freedom (ADF) International. Według ADF International, apelacja była reakcją na odrzucenie przez premiera wcześniejszego wniosku o uznanie Wielkanocy za oficjalne święto państwowe.

Koalicja prawników i obywateli argumentuje, że brak takiego uznania narusza prawa ponad 10 milionów chrześcijan żyjących w Egipcie.

W kwietniu 2025 roku grupa prawników zwróciła się do Rady Ministrów z apelem o uznanie Wielkanocy za dzień wolny od pracy, aby chrześcijanie mogli świętować z rodzinami.

W petycji wskazano, że wielu koptyjskich chrześcijan nie może uczestniczyć w obchodach świąt ze względu na obowiązki zawodowe w kluczowych sektorach, takich jak wymiar sprawiedliwości, albo z powodu kolizji z egzaminami i zajęciami na uczelniach.

„W rezultacie wielu osób pozbawionych jest możliwości godnego i pełnego uczestniczenia w obrzędach religijnych oraz świętowania z bliskimi” – napisali sygnatariusze petycji.

Jak podkreśliła Kelsey Zorzi, dyrektorka ds. globalnej wolności religijnej w ADF International, petycja to szansa na „umocnienie prawa chrześcijan do swobodnego praktykowania wiary w Egipcie”.

„Dla milionów egipskich chrześcijan uznanie Wielkanocy za święto państwowe oznaczałoby możliwość pełnego przeżycia jednego z najważniejszych dni ich wiary bez konieczności wyboru między pracą lub szkołą a praktykami religijnymi. To ważny krok w kierunku zagwarantowania poszanowania ich praw” – dodała.

ADF International zauważa, że rząd Egiptu oficjalnie uznaje już inne święta religijne, w tym Boże Narodzenie według kalendarza juliańskiego oraz muzułmańskie uroczystości. Brak uznania Wielkanocy sprawia, że chrześcijanie zmuszeni są wybierać między praktykami religijnymi a obowiązkami zawodowymi czy edukacyjnymi.

Chrześcijanie stanowią około 10 procent egipskiego społeczeństwa. Według ADF International, na co dzień spotykają się oni z dyskryminacją, surowymi ograniczeniami i presją, by ukrywać swoją wiarę. W styczniu organizacja Open Doors International opublikowała raport dokumentujący prześladowania chrześcijan w Egipcie.

Raport zatytułowany Egipt: Dynamika prześladowań stwierdza: „Brak skutecznego egzekwowania prawa i niechęć lokalnych władz do ochrony chrześcijan sprawia, że są oni szczególnie narażeni na ataki, zwłaszcza w Górnym Egipcie. Ponadto, z uwagi na autorytarny charakter administracji państwowej, próby sprzeciwu ze strony liderów Kościoła czy chrześcijańskich obywateli okazują się daremne”.

Z raportu wynika również, że chrześcijanom nadal trudno jest budować kościoły i miejsca kultu, mimo że rośnie liczba świątyń legalizowanych poprzez oficjalną rejestrację.

„Choć Egipt pozostaje kulturowym i historycznym gigantem Afryki, dla wielu wierzących codzienne życie wciąż wiąże się z walką o podstawowe prawa” – powiedziała Lizzie Francis Brink, prawniczka ds. wolności religijnej w ADF International, w jednym z wcześniejszych oświadczeń.

„Choć artykuł 64 egipskiej konstytucji gwarantuje 'absolutną’ wolność religii i przekonań, w praktyce prawo to jest ograniczane. Jedynie wyznawcy trzech uznanych religii 'niebiańskich’ – islamu, chrześcijaństwa i judaizmu – mogą legalnie praktykować wiarę i budować miejsca kultu” – podkreśliła.

Pomimo konstytucyjnych gwarancji, chrześcijanie i inne mniejszości wyznaniowe nadal napotykają ograniczenia wolności religijnej. Dyskryminujące przepisy i praktyki utrudniają swobodne wyrażanie i praktykowanie wiary przez chrześcijan, szyickich muzułmanów, ahmadytów i inne społeczności nieuznawane przez państwo lub niemające sunnickiego charakteru – czytamy w raporcie.

„Uznanie Wielkanocy za święto państwowe to kluczowa kwestia, ponieważ usuwa istotną barierę dla milionów egipskich chrześcijan, którzy obecnie muszą wybierać między swoją wiarą a pracą lub nauką” – powiedział Haytham Ereifej, prawnik i przedstawiciel ADF International na Bliski Wschód.

Dodał, że zmiana ta byłaby zgodna zarówno z konstytucją, jak i międzynarodowymi zobowiązaniami Egiptu w zakresie praw człowieka, a także stanowiłaby wyraz równego traktowania i poszanowania wolności religijnej w całym kraju.

Autor: Vincent Matinde

Źródło: Christian Daily