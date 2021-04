Chrześcijanie pomagają Żydom w imigracji do Izraela

Przez pandemię koronawirusa dużo mniej Żydów decyduje się na imigrację do Izraela. Chrześcijanie podejmują jednak działania mające pomóc Żydom uczynić Izrael ich domem.

Międzynarodowa Ambasada Chrześcijan w Jerozolimie (ICEJ – International Christian Embassy of Jerusalem) zasponsorowała „lot ratunkowy” dla 226 Żydów imigrujących z terenów dawnego Związku Radzieckiego. Imigranci niedawno wylądowali w Izraelu. Lot zorganizowała Agencja Żydowska, a opłaciło go ICEJ.

Wielu imigrantów już od miesięcy próbowało przenieść się do Izraela. Jednak przez restrykcje związane z koronawirusem wszystko się opóźniło. Po przylocie musieli też odbyć kwarantannę.

– Ekscytujące jest być częścią przedsięwzięcia, jakim jest kolejny wielki lot rodzin żydowskich, które przenoszą się do Izraela – powiedział dr Jürgen Bühler, przewodniczący ICEJ. – Wspieranie aliji to jedna z głównych misji Ambasady Chrześcijan. Czas pandemii okazał się jednym z najważniejszych okresów w ciągu 40 lat naszego zaangażowania w powrót Żydów do ich ojczyzny.

Od początku roku Ambasada Chrześcijańska pomogła wrócić do ojczyzny ponad 780 żydowskim imigrantom. Od czasu powstania w 1980 r. organizacja wsparła ponad 160 tys. Żydów w imigracji do Izraela.

