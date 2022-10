Chrześcijanie ostrzegają gwiazdę Disneya przed praktykami magicznymi

Chrześcijańscy liderzy ostrzegają przed niebezpieczeństwem praktyk magicznych w reakcji na wypowiedź gwiazdy Disneya, Vanessy Hudgens, która zapowiedziała nowy, kręcony na żywo film o swojej „duchowej podróży w świat czarów”. Hudgens już od jakiegoś czasu otwarcie mówi o swoim komunikowaniu się ze zmarłymi.

W filmie zatytułowanym „Dead Hot: Season Of The Witch”, Hudgens razem ze swoją przyjaciółką i piosenkarką GG Magree wyrusza w 90-minutową podróż w świat „ponadnaturalny” w Salem w Massachusetts. Film jest obecnie na etapie postprodukcji.

By sfilmować swoją ośmiodniową wyprawę do Salem, Hudgens i Magree nawiązały współpracę z Bunim-Murray Productions.

Według Variety, film z gatunku reality show jest „intymną podróżą w wymiar ponadnaturalny”, będącą „historią o wchodzeniu w pełnoletność, zgłębianiu tożsamości, mocy kobiecości i siostrzeństwie”.

Chrześcijanie obeznani z tematem okultyzmu wierzą, że kontaktowanie się z siłami niewidzialnymi jest dla Hudgens i Magree niebezpieczne.

Ted Baehr, założyciel Movieguide i Christian Film & Television Commmission, organizacji niekomercyjnej poświęconej odzyskiwaniu wartości mediów masowych, w rozmowie z The Christian Post powiedział, że Hudgens „musi odkryć prawdę Jezusa Chrystusa, by osiągnąć swój cel i spełnić pragnienie” nawiązania kontaktu z wymiarem duchowym, zamiast ścigać ciemność.

„Dorastając w środowisku branży rozrywkowej i mając rodziców, którzy byli gwiazdami ekranu (mój ojciec zagrał w 62 filmach), angażowałem się we wszelkie aspekty pogaństwa, aż w latach 70. ubiegłego wieku, cztery kobiety, które poznały Jezusa Chrystusa w czasie krucjaty Billy Grahama z lat 50. w Medison Square Garden w Nowym Jorku, również pomogły mi Go poznać” – powiedział Baehr.

„Przekonałem się, że ludzie z licznych sfer new age, sfer pogańskich i okultystycznych, nie lubią się wzajemnie; faktycznie, oni siebie nienawidzą. Dlatego miłość Jezusa Chrystusa była odświeżająca” – dodał.

Baehr twierdzi, że zgłębianie przez Hudgens świata magii nigdy nie da jej prawdziwego spełnienia.

„Wszystkie fałszywe religie i praktyki okultystyczne nie zapewniają ostatecznego spełnienia, ponieważ przeciwnik obiecuje, lecz nigdy tak naprawdę nie spełnia” – wyjaśnił. „Z drugiej strony, Jezus Chrystus zawsze spełnia swoje wielkie obietnice, takie jak ta, że każdemu z nas da życie w obfitości i wolność”.

„Musimy się za nią modlić” – mówi Baehr.

Ewangelista i autor książek John Ramirez, kiedyś uwikłany w okultyzm i satanizm, ostrzega przed praktykami, które mogą wydawać się niewinne lub wabiące, szczególnie w czasie Halloween. Mówi, że służą tylko otwarciu drzwi dla mocy ciemności.

Zdaniem Ramireza, nowy film Hudgens „odsłania ciemność”.

Mike Signorelli, pastor kościoła V1 w New York City, który ostrzegał już przed „demoniczną” treścią filmów Disneya, w rozmowie z Faithwire powiedział, że „misją szatana jest normalizowanie wymiaru demonicznego”.

„Im więcej ma zwolenników normalizacji świata demonicznego, tym łatwiej nakłania masy do przyjmowania tego wymiaru do swojego życia” – powiedział Signorelli. „To zatem wspólny wysiłek. Jeśli jesteś chrześcijaninem, jeśli jesteś wierzącym i masz rozeznanie, bardzo łatwo to zobaczyć”.

„W całym Piśmie Świętym, sztuka magiczna faktycznie pojawia się jako zwodnicza pociecha i zwodnicza moc” – dodał. „Zawsze pojawia się w takiej formie, że myślisz: ‘Właśnie w ten sposób poznam miłość mojego życia, w ten sposób powiedzie mi się finansowo. Właśnie dzięki temu będę mieć doskonałe życie’. Zawsze chodzi o jakąś formę sukcesu”.

Hudgens po raz pierwszy ujawniła swoją zamiłowanie do rozmów z duchami w programie „The Kelly Clarkson Show”. Aktorka stwierdziła, że ma „dar” mówienia do zmarłych i słyszenia ich.

„Gdy miałam osiem lat, pamiętam, jak kiedyś szykowałam się do szkoły i miałam taką kaczkę na kółkach” – wspomina. „Taką zabawkę, leżała w jadalni na stole. Zaczęłam iść, a wtedy ona zaczęła poruszać się razem ze mną”.

„Zatrzymałam ją, bo się przestraszyłam” – powiedziała. „Nieznane jest straszne. Ale ostatnio pomyślałam: ‘Nie, to dar, coś, co potrafię robić, dlatego wejdę w to’”.

Na cmentarzu rozmawiała z duchem

Aktorka „High School Musical” twierdzi, że kiedyś w nocy na cmentarzu rozmawiała z duchem.

„Razem z moją najlepszą przyjaciółką siedziałam na cmentarzu przy nagrobku” – wspomina Hudgens. „Dowiedziałyśmy się, że to grób kogoś, kto lubił się bawić. Włączyłam urządzenie do rozmawiania z duchami i mówię: ‘Cześć Sam, jestem Vanessa’”.

Julie Pizzi, prezes Bunim-Murray Productions, w wywiadzie dla Faithwire powiedziała, że Hudgens i Magree „robiły drobne zaklęcia, odkąd były dzieciakami” i „naprawdę interesują się tym światem”.

„Gdy je poznaliśmy, zdaliśmy sobie sprawę, że ich zainteresowanie kontaktami z wymiarem duchowym i zgłębianiem rzeczy paranormalnych i ponadnaturalnych jest znacznie głębsze, niż polowanie na duchy” – powiedziała Pizzi. „To wchodzenie w wymiar duchowy. W dużej mierze chodzi o miłość własną, po czym znajdowanie swojej wewnętrznej siły i mocy”.

Autor: Jeannie Ortega Law

Źródło: Christian Post

