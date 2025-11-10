Chrześcijanie i muzułmanie starli się w północnej Ugandzie w sprawie sprzedaży wieprzowiny

Kilka osób zostało rannych w wyniku starć między muzułmanami a chrześcijanami w dystrykcie Yumbe, w północnej Ugandzie, w regionie West Nile. Do napięć doszło po tym, jak chrześcijański przedsiębiorca ogłosił zamiar otwarcia punktu sprzedaży wieprzowiny w mieście Yumbe. Według lokalnych mediów, do protestów, które miały miejsce 4 listopada, doszło pod przewodnictwem szejka Kasima Abdalli po doniesieniach o planowanym uruchomieniu działalności z ofertą mięsa wieprzowego w tym rejonie.

Demonstranci potępili ten pomysł, określając go jako prowokacyjny i lekceważący religijne przekonania społeczności.

Szejk Abdalla, imam meczetu Munir, który przewodził protestowi, stwierdził, że jego grupa domaga się „szacunku dla islamskich i kulturowych wartości”, podkreślając, że wprowadzanie biznesów związanych z wieprzowiną na terenach zamieszkanych głównie przez muzułmanów może „wywoływać niepotrzebne konflikty”.

Według gazety Daily Monitor, szejk powiedział: „Jeśli (młodzi ludzie) zobaczycie gdzieś wieprzowinę, zniszczcie ją. A jeśli zapyta was policja, powiedzcie, że to ja was wysłałem. Wieprzowina to nieczyste mięso. Gdy zaniesie się je do laboratorium, wychodzą z niego robaki”.

Z kolei inni członkowie społeczności argumentowali, że każdy ma prawo prowadzić działalność gospodarczą, tak samo jak ma prawo do wyznawania swojej religii.

W wyniku starć doszło do zniszczeń mienia. Policja użyła ostrej amunicji, aby rozproszyć tłum, co doprowadziło do większej liczby rannych.

Według danych spisu ludności z 2024 roku, populacja dystryktu Yumbe wynosi 934 340 osób, z czego około 76% stanowią muzułmanie, a 24% chrześcijanie.

Dystrykt Yumbe od lat znany jest z napięć na tle religijnym. W raporcie opublikowanym w 2022 roku przez organizację Faith Action Network pt. Interfaith Grassroots Peacebuilding: Promoting Peaceful Coexistence in West Nile, Uganda, podkreślono kruchą sytuację panującą w tym regionie.

Według raportu, muzułmanie oskarżali chrześcijan o potajemne nawracanie młodzieży muzułmańskiej na chrześcijaństwo. „Relacje między obiema grupami uległy pogorszeniu, gdy ich wyznawcy zaczęli rywalizować o stanowiska w lokalnej administracji, zarządzanie szkołami, zasoby ziemi i wody oraz pozycje polityczne w dystrykcie”.

Mimo że podejmowano wysiłki mediacyjne ze strony Ugandyjskiej Rady Wspólnot Chrześcijańskich (UJCC) i Muzułmańskiego Centrum Sprawiedliwości i Prawa (MCJL), ostatnie wydarzenia pokazują, jak delikatna jest religijna równowaga w tym regionie.

Napisane przez Vincenta Matinde’a

Źródło: Christian Daily