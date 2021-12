Christmas: Joy To The World

„Joy to the World” to popularna kolęda ze słowami Isaaca Wattsa. Słowa hymnu oparte są na Psalmie 98, Psalmie 96 (wersety 11 i 12) i rozdziale 3 Księgi Rodzaju (wersety 17 i 18). Pod koniec XX wieku „Joy to the World” był najczęściej publikowanym hymnem bożonarodzeniowym w Ameryce Północnej.

Znane hymny bożonarodzeniowe

Pierwsze znane hymny bożonarodzeniowe sięgają IV wieku do Rzymu. Hymny łacińskie, takie jak Veni redemptor gentium, napisane przez Ambrożego, arcybiskupa Mediolanu, były surowymi wypowiedziami teologicznej doktryny Wcielenia w opozycji do arianizmu.

Corde natus ex Parentis (O Zrodzonym Sercu Ojca) hiszpańskiego poety Prudentiusa (zm. 413) jest śpiewany do dziś w niektórych kościołach. Słowa hymnu „Joy to the World” zostały napisane przez angielskiego pisarza Izaaka Wattsa, oparte na Psalmie 98, 96:11–12 i Rodzaju 3:17–18.

Pieśń została opublikowana po raz pierwszy w 1719 roku w zbiorze Wattsa Psalmy Dawida: naśladowane w języku Nowego Testamentu i stosowane do chrześcijańskiego państwa i kultu. Parafraza jest chrystologiczną interpretacją Wattsa. W konsekwencji nie podkreśla z równą wagą różnych tematów Psalmu 98. W pierwszej i drugiej zwrotce Watts pisze o radowaniu się nieba i ziemi z przyjścia Króla.

Przerywnik, który zależy bardziej od interpretacji Wattsa niż tekstu psalmu, strofa trzecia mówi o błogosławieństwach Chrystusa, które zwycięsko rozciągają się na królestwo grzechu. Zwrotka czwarta celebruje panowanie Chrystusa nad narodami”. Narody są wezwane do świętowania, ponieważ Boża wierność domowi Izraela przyniosła światu zbawienie.

Lowell Mason

Zwykle używana dzisiaj melodia pochodzi z wydania Lowella Masona z 1848 roku dla The National Psalmist (Boston, 1848). Mason był w tym czasie utalentowanym i znanym kompozytorem i aranżerem, który skomponował melodie takie jak „Bethany”, które zostało użyte w hymnie „Nearer, My God, to thee”.

Publikacja aktualnej melodii Masona z 1848 roku była czwartą wersją, która została opublikowana. Pierwsza, opublikowana w jego książce z 1836 r. Occasional Psalm and Hymn Tunes, zawierała współczesną melodię (w innej aranżacji) ze współczesnymi tekstami; pierwsza taka publikacja, aby to zrobić.

Nazwa tej melodii została podana jako „Antioch” i została przypisana jako „From Handel”. Bardzo podobne opracowanie melodii do dzisiejszego, a także ze współczesnym tekstem, zostało opublikowane w książce Masona z 1839 r. The Modern Psalmist. Nosił on także tytuł „Antiochia” i przypisywany Haendlowi.

Kolęda to kolęda (piosenka lub hymn) na temat Bożego Narodzenia, tradycyjnie śpiewana w Boże Narodzenie lub w okresie świątecznym. Termin noel był czasami używany, zwłaszcza dla kolęd pochodzenia francuskiego. Kolędy można uznać za podzbiór szerszej kategorii muzyki bożonarodzeniowej.

