Christian Slain, jego żona i cztery inne osoby porwane w Nigerii

Podejrzewani terroryści Fulani 11 marca zabili chrześcijanina i uprowadzili pięć innych osób w zachodniej Nigerii, podały źródła.

John Omoniyi Ajise zginął w ataku we wsi Oyatedo, w rejonie Irepodun w stanie Kwara, a jego żona i czworo innych chrześcijan zostało uprowadzonych — wynika z oświadczenia prasowego pastora Samuela Adewumiego oraz pastora dr. Josepha Agboluaje, odpowiednio przewodniczącego i sekretarza Evangelical Church Winning All (ECWA) w stanie Kwara.

Omoniyi Ajise był bratem wiceprezesa ECWA, pastora Sundaya Stephena Ajise.

Adewumi i Agboluaje powiedzieli, że atak był najnowszym z kilku przypadków zabójstw i porwań chrześcijan.

„Wielu pastorów nie ma teraz możliwości prowadzenia zborów, bo członkowie i mieszkańcy zostali zmuszeni do ucieczki ze swoich domów” — powiedzieli przywódcy kościelni. „Działalność gospodarcza została poważnie zakłócona, a wiele rodzin popadło w trudną sytuację”.

Wydali to oświadczenie po wspólnym spotkaniu wszystkich liderów Rad Kościelnych Okręgów ECWA z Ilorin, Omu-Aran, Igbaja, Oro-Ago i Fate-Tanke w stanie Kwara.

Przywódcy kościelni wspomnieli także o dwóch innych chrześcijanach wcześniej porwanych we wsi Ahun, innej społeczności zamieszkanej głównie przez chrześcijan, zidentyfikowanych jedynie jako Dada i Ishola.

Policja w stanie Kwara potwierdziła serię ataków i poinformowała, że trwają działania mające je powstrzymać.

„Wie pan, że policja nie spoczywa na laurach” — powiedziała Christian Daily International-Morning Star News rzeczniczka Policji Stanu Kwara, Adetoun Ejire-Adeyemi. „Generalny Inspektor Policji odwiedził stan Kwara i obiecał dopilnować, by bandytyzm w tym stanie stał się przeszłością. Niedawno dokonaliśmy także kilku aresztowań, a ci podejrzani wkrótce zostaną postawieni przed sądem po zakończeniu śledztwa”.

Według Światowego Indeksu Prześladowań 2026 organizacji Open Doors, od 1 października 2024 roku do 30 września 2025 roku w Nigerii zabito więcej chrześcijan niż w jakimkolwiek innym kraju. Spośród 4 849 chrześcijan zabitych na całym świecie za wiarę w tym okresie, 3 490 — czyli 72 procent — stanowili Nigeryjczycy, co oznacza wzrost z 3 100 w poprzednim roku. Nigeria zajęła 7. miejsce na liście WWL obejmującej 50 krajów, w których najtrudniej jest być chrześcijaninem.

Liczący miliony w całej Nigerii i regionie Sahelu, w przeważającej mierze muzułmańscy Fulani obejmują setki klanów o wielu różnych rodowodach, które nie mają poglądów ekstremistycznych, jednak część Fulani wyznaje radykalną ideologię islamistyczną — zauważyła w raporcie z 2020 roku brytyjska All-Party Parliamentary Group for International Freedom or Belief (APPG).

„Przyjmują strategię porównywalną do Boko Haram i ISWAP oraz wykazują wyraźny zamiar atakowania chrześcijan i symboli chrześcijańskiej tożsamości” — stwierdza raport APPG.

Przywódcy chrześcijańscy w Nigerii powiedzieli, że ich zdaniem ataki na chrześcijańskie społeczności w nigeryjskim Middle Belt są inspirowane pragnieniem siłowego przejęcia ziem chrześcijan i narzucenia islamu, ponieważ pustynnienie utrudniło im utrzymanie stad.

Według raportu, w północno-centralnej strefie kraju, gdzie chrześcijanie są liczniejsi niż na północnym wschodzie i północnym zachodzie, islamska ekstremistyczna milicja Fulani atakuje społeczności rolnicze, zabijając wiele setek ludzi, przede wszystkim chrześcijan. Zgodnie z raportem, w północnych stanach kraju aktywne są także grupy dżihadystyczne, takie jak Boko Haram i odłam Państwa Islamskiego w Prowincji Afryki Zachodniej (ISWAP), między innymi, gdzie kontrola rządu federalnego jest znikoma, a chrześcijanie i ich społeczności nadal są celem najazdów, przemocy seksualnej i zabójstw. W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba porwań dla okupu.

Przemoc rozprzestrzeniła się na stany południowe, a na północnym zachodzie pojawiła się nowa dżihadystyczna grupa terrorystyczna, Lakurawa, uzbrojona w zaawansowaną broń i kierująca się radykalnym programem islamistycznym — odnotowano w WWL. Lakurawa jest powiązana z ekspansjonistyczną rebelią Al-Kaidy Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin, czyli JNIM, wywodzącą się z Mali.

Źródło: Morning Star News