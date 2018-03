Chris Tomlin – Love Ran Red

Przemysł muzyczny jest ogromny i niełatwo w nim zaistnieć. Talent i ciężka praca mogą zapewnić sukces i tak stało się w przypadku amerykańskiego muzyka Chrisa Tomlina. Chris ma niebywałe umiejętności: pisze teksty, śpiewa i gra na instrumentach, a bezdyskusyjny wysiłek, który włożył w rozwój swojej kariery sprawił, że dzisiaj jest jednym z najpopularniejszych artystów muzyki chrześcijańskiej. Nominowany wielokrotnie do różnych nagród, wygrał wiele z nich. Jego album „Arriving” został sprzedany w ponad milionie kopii, a jego piosenki takie jak „Holy Is the Lord” czy „How Great Is Our God” należą do jednych z najpopularniejszych piosenek w środowisku chrześcijańskim i są śpiewane każdego tygodnia przez miliony chrześcijan.

Chris urodził się w Teksasie,

gdzie dorastał i słuchał muzyki country takich wykonawców jak na przykład Alabama. Swoje umiejętności gry na gitarze rozwijał dzięki uczącemu go tacie i przy muzyce Willie Nelsona. W wieku 14 lat napisał swoją pierwszą piosenkę. Na początku nie był pewien swojego powołania i chciał studiować fizjoterapię. Ostatecznie skończył studia psychologiczne. W czasie nauki poczuł jednak silną potrzebę zbliżenia siebie i innych do Pana Boga i zaangażował się w działalność chrześcijańską na kampusie, zostając liderem uwielbienia grupy muzycznej „Breakaway”. Później, gdy uczęszczał na nauki studiowania Biblii poznał Louie Giglio, z którym zaczął współpracować. Śpiewał na organizowanych przez niego wydarzeniach muzycznych. W międzyczasie Louie rozwinął swoją muzyczną działalność i stworzył „Passion” – sławną organizację uświadamiającą młodych chrześcijan na uniwersyteckich kampusach, a także otworzył wytwórnię muzyczną „Six Steps Records”.

Wystąpienia Chrisa dla Breakaway i Passion

stały się pierwszymi utworami tej wytwórni i zaowocowały pierwszym albumem „The Noise We Make” wydanym w 2001 roku. Od tamtego czasu Chris ma w swoim dorobku kilkanaście albumów i kilkadziesiąt nominacji do nagród, w tym wiele z nich wygranych. Na przykład w 2012 roku wygrał nagrodę Grammy w kategorii najlepszy współczesny chrześcijański album za „And If Our God is for Us”. Wygrał również kilkanaście nagród Dove Awards przyznawanych twórcom współczesnej muzyki chrześcijańskiej w Stanach Zjednoczonych w kategoriach: piosenka roku, artysta roku czy męski wokalista roku, a także nagrody Billboard Music Awards w kategorii topowy artysta chrześcijański i topowa piosenka chrześcijańska („Our God”).

W jednym z wywiadów Chris mówi: „Jest mnóstwo wykonawców robiących niesamowite rzeczy. To jest piękne, ale celem nie powinno być zostanie gwiazdą. Celem nie jest być ogromnie popularnym albo być cool. To nie jest to czego ludzie potrzebują. Nie potrzebują kogoś na scenie, kto jest naprawdę cool. Ludzie potrzebują pokory i bycia prowadzonym przez Boga. Gwiazdy rockowe i ci którzy próbują być cool rzadko prowadzą ludzi do Boga. Oni prowadzą do samych siebie. Musisz zostawić takie postępowanie za sobą najlepiej jak potrafisz.”

Chris prywatnie żonaty jest z Lauren Bricken, z którą ma dwójkę dzieci, sześcioletnią Ashlyn Alexandrę i trzyletnią Madison Amore. Mimo, że artysta jest często poza domem, wyglądają na bardzo szczęśliwą rodzinę, a jego żona wydaje się być wyrozumiałą i wspierającą kobietą. Artysta zdradza, że żona stawia mu wyzwania i dzięki niej jego muzyka jest bardziej dojmująca.

Album „Love Ran Red”

Jest to dziesiąty album studyjny wykonawcy wydany w 2014 roku przez „Six Steps Records”, poprzedzony dwoma singlami: „Waterfall” i „Jesus Loves Me”. Tytułowy kawałek „At the Cross (Love Ran Red)” przywołuje żywy obraz krzyża. W jednym z wywiadów Chris mówi, że piosenka ta jest ozdobą całego albumu. Przypomina nam ona o wielkiej miłości Boga i o tym co zrobił dla nas Jezus. „Kiedy twoja miłość była czerwona, a mój grzech wybielony”(„where your love ran red and my sin washed white”) – mówią słowa piosenki.

Utwory na płycie utrzymane są w różnym tempie, większość napędzana brzmieniem gitary. Zwolennicy szybszego tempa mogą polubić na przykład piosenkę „Boundary Lines”, a wolnego: „The Table”czy „I Will Boast”. Uważniejszym słuchaczom na pewno przypadną do gustu słowa piosenek, które sprawiają, że album wyróżnia się wśród innych. Na płycie znajdziemy inspiracje z Biblii i tak na przykład tekst piosenki „Waterfall” jest wzorowany na Księdze Psalmów (Ps 42:7 i Ps 63).

Autor: Beata A.

źródło: Radio Chrześcijanin