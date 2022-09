Chris Tomlin i jego nowa płyta Always

Laureat nagród Grammy i lider muzyki uwielbienia Chris Tomlin wydał we wrześniu swój 17. album studyjny, zatytułowany „Always”, chcąc, by jego nowa muzyka pomogła słuchaczom doświadczyć Boga, a nie tylko o Nim śpiewać.

Tomlin, jeden z gospodarzy zbliżającej się 53. dorocznej ceremonii GMA Dove Awards, mówi, że tytuł „Always” wybrał z powodu znaczenia tego słowa.

„Gdy myślimy o uwielbieniu, jedno słowo ‘zawsze’ jest tak potężne i wymowne. ‘Zawsze’ mówi o wieczności, o wiecznym trwaniu, nieskończoności, wierności. W naszym życiu nie ma wielu rzeczy, o których można powiedzieć, że są na zawsze. Większość się kończy; wiele zawodzi” – powiedział Tomlin w rozmowie z The Christian Post.

Lider muzyki uwielbienia, określony przez magazyn „Time” jako jeden z „najczęściej słuchanych artystów na świecie”, jest przekonany, że ponownie udało mu się napisać piosenki, które kierują ludzi ku Bogu.

Album powstał na bazie jednego z ulubionych wersetów Tomlina, z 2 Listu do Tymoteusza 2:13: „Jeśli my jesteśmy niewierni, On pozostaje wierny, bo samego siebie wyprzeć się nie może” (UBG).

W świecie pełnym zamętu, wiara chrześcijańska nie „zestarzała się ani o 30 minut” – mówi Tomlin.

„W Liście do Hebrajczyków 13 czytamy: ‘Jezus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki’. To wszystko jest powodem, dlaczego słowo ‘zawsze’ wybrałem jako tytuł” – mówi dalej. „Tak wiele kryje się w tym słowie – ‘zawsze’. I właśnie tym jest uwielbienie. Ono jest wieczne”.

„W tych piosenkach robimy coś, co jest wieczne; łączymy się z wieczną pieśnią Nieba, która nigdy nie ustaje. Mam nadzieję, że ludzie to uchwycą, gdy będą słuchać. Ta muzyka przypomina: ‘Przychodzę przed zawsze wiernego, zawsze obecnego Boga’” – powiedział.

Tomlin, który jest ponoć najbardziej popularnym autorem muzyki uwielbienia w swoim pokoleniu, określił dwa style w tej muzyce uwielbienie transcendentne i zbawienne.

„Są piosenki mówiące o ocaleniu, w których w uwielbieniu wołam o ratunek, np. ‘Panie, potrzebuję Cię, uratuj mnie, potrzebuję Twojej łaski’” – wyjaśnia Tomlin. „Potrzebujemy takich piosenek. Są też inne piosenki o charakterze transcendentnym. Wcale nie chodzi w nich o mnie; odwracam oczy od samego siebie i po prostu skupiam się na chwale Boga”.

„Pomyśl o ‘Amazing Grace’, wspaniałym hymnie zbawienia. Potem pomyśl o ‘Święty, święty, święty’, innym niezwykłym hymnie, w którym muszę upaść na twarz” – mówi.

Na nowym albumie, Tomlin zwraca uwagę na piosenkę „Holy Forever”, która jest przykładem stylu uwielbienia transcendentnego.

„Chciałem uchwycić fragment pieśni Nieba, która nigdy się nie kończy, jego wieczną pieśń. Niesamowite jest to, że jest taka wieczna pieśń, a my znamy słowa. To ‘Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Wszechmocny’. O tym mówi cała Biblia, a w Księdze Objawienia czytamy: ‘Dniem i nocą nigdy nie ustają’” – powiedział muzyk.

Na płycie znalazł się też hymn „Oh Lord, You’re Beautifu” Keitha Greena. Tomlin mówi, że śpiewał tę piosenkę swoim córkom w czasie pandemii, gdy mieli kościół domowy. Zakochał się w szczerych i czystych słowach.

ku Bogu

We wszystkich piosenkach na płycie, Tomlin chce kierować ludzi ku Bogu.

„Dla mnie, muzyka i pisanie piosenek jest pomaganiem ludziom więcej zobaczyć, a nie tylko śpiewać” – podkreślił.

„Właśnie to jest moją nadzieją, by ludzie znowu otworzyli oczy i powiedzieli: ‘O, widzę to, widzę Boże miłosierdzie! Widzę Jego świętość; widzę, że Bóg jest zupełnie inny, niż ja. Widzę, że jest wierny, gdy ja zawodzę” – zauważył.

Zdaniem pochodzącego z Teksasu muzyka, zobaczenie Boga takim, jaki jest, zmienia atmosferę.

„Za każdym razem zmienia atmosferę, ponieważ zaprasza nas do wejścia w większą historię, zaprasza nas do wejścia we wspanialszą historię, która się dzieje. I to nie tylko nasza historia; nasze oczy wznoszą się ku czemuś wspanialszemu” – zauważył Tomlin.

„Gdy mamy takie doświadczenie, ciekawe, jak wszystko inne, co wydaje nam się w życiu potrzebne, zaczyna się zmieniać. Wszystkie te rzeczy zaczynają same się o siebie troszczyć, gdy znajdujemy się w miejscu: ‘O Panie, Tobie chwała, Ty jesteś godzien’”.

Jak widać w muzyce Tomlina na przestrzeni lat, od „How Great Is Our God” i „Holy is the Lord”, do „We Fall Down”, artysta dąży do pisania muzyki, która skupia się na Bogu.

Tomlin przygotowuje się teraz do następnego etapu trasy „Tomlin United Tour”. Po kontrowersjach wokół niektórych liderów kościoła Hillsong, muzyk nadal postanowił trzymać się swoich przyjaciół z Hillsong United.

„Najbardziej w tym roku cieszę się z powodu tej trasy” – powiedział Tomlin w wywiadzie dla CP.

Trasa Tomlina i Hillsong United znalazła się na liście Pollstar wśród dziesięciu najbardziej popularnych tras koncertowych na świecie. Muzycy wznawiają koncerty w listopadzie.

Nowa płyta Tomlina „Always” jest dostępna na wszystkich platformach streamingowych.

Autor: Jeannie Ortega Law

Źródło: The Christian Post

