Chris Renzema wydaje singiel „Springtime”

Chris Renzema, wokalista i autor piosenek Centricity Music, wydał w tym tygodniu nowy cyfrowy singiel. Jest do odsłuchania poniżej. „Springtime” to zapowiedź tego, czego można się spodziewać po jego oczekiwanym albumie zatytułowanym Let The Ground Rest, który ma pojawić się 24 kwietnia 2020r.

Pochodzący z Grand Rapids w stanie Michigan, przed przeprowadzką do Nashville w 2015 roku, Renzema prezentuje dynamiczną muzykę folkowo-rockową. Jego niezależne albumy dały mu fanów w USA jak i poza granicami kraju.

Lista utworów Let the Rest Rest:

1 Springtime

2 Maybe This Is The End

3 Not Finished Yet

4 God Is Love

5 17

6 Signal Fire

7 Older Than Our God (Forever Young)

8 Better

9 Steal Back Your Joy

10 Let The Ground Rest