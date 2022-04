Chris August i jego płyta The Maker

The Maker to trzeci studyjny album Chrisa Augusta. Wytwórnia Fervent Records wraz z Word Records wydały album 7 kwietnia 2015 roku. Grace S. Aspinwall opisując, w czterogwiazdkowej recenzji dla magazynu CCM przyznaje: „Nowy album Chrisa Augusta ma wyraźnie osobisty charakter, ale zachowuje charakterystyczne dla The Maker doskonałe brzmienie popu” i twierdzi, że „Ogólnie rzecz biorąc, kolejny niesamowicie silny i różnorodny projekt Chrisa, którego wokal nadal jest znakomity”.

Kolejne recenzje albumu

Caitlin Lassiter wskazując w cztero i półgwiazdkowej recenzji, opublikowanej przez New Release Tuesday mówi: „Lirycznie, The Maker jest jak dotąd największym wyczynem sierpnia”. A to według niej sprawia, że jest to „projekt, do którego trudno się przyczepić, łączący jego zniewalający głos z różnymi dźwiękami i potężnymi tekstami”. Zdaniem Lassiter to dobrze zrobiona płyta, która odnosi sukces.

W trzygwiazdkowej recenzji z Jesus Freak Hideout, Roger Gelwicks odpowiada: „To albo biznes jak zwykle, albo kolejny krok w kierunku przyziemności”. Brendan O’Regan, przydzielając dziewiątkę, w skali dziesięć dla Cross Rhythms mówi: „Jego ostatnie partytury są wysoko na kilku frontach – melodie są chwytliwe, pisanie piosenek ostre, podkład instrumentalny w sam raz, a głos w najlepszej formie. Wszystko jest dostarczane z pewnością i łatwością”.

Lindsay Williams, przyznając albumowi cztery gwiazdki od The Sound Opinion, pisze: „Chociaż August udowadnia, że jest bardziej zróżnicowany, niż często mu to przypisujemy, opisowy, poetycki język odkryty w The Maker jest dokładnie rodzaj lirycznego geniuszu, który popchnie nagradzanego artystę do przodu”.

Chris August o sobie

„Uwielbiam pisać, produkować i miksować muzykę. Zacząłem na starym 4-ścieżkowym magnetofonie, kiedy miałem 15 lat i nigdy nie przestałem. Moja nowa płyta, SEASONS jest trochę inna niż wszystkie inne, jakie nagrałem. Nie miałem na myśli żadnego konkretnego motywu ani dźwięku, poza tworzeniem muzyki, którą kocham. Włożyłem swoją duszę w każdy tekst i każdy utwór muzyczny. Mam nadzieję, że słuchanie jej sprawi ci tyle samo radości, co mnie podczas nagrywania”.

