Reżyser „The Chosen” nie narzuca pracownikom przekonań, świadczy o Chrystusie

Pośród doniesień o pojawieniu się flagi LGBT na planie chrześcijańskiego serialu „The Chosen”, twórca i reżyser Dallas Jenkins mówi, że jest gotów zatrudniać osoby, które nie podzielają jego duchowych poglądów, i nie narzuca ścisłych ograniczeń na ich sposób autoekspresji.

Dziennikarka „The Christian Post”, Jeannie Ortega-Law, spotkała się z Jenkinsem, by porozmawiać o wyzwaniach związanych z zatrudnianiem aktorów i zespołu z różnych środowisk politycznych i religijnych, przy jednoczesnej zachowaniu wierności misji produkcji. Wielosezonowy dramat historyczny skupia się na życiu i służbie Jezusa Chrystusa.

Dallas Jenkins wyjaśnił, że świadomość bycia wobec Boga grzesznikiem nie wyklucza go z ciągłego dążenia do sprawiedliwości. W związku z tym, ewangelikalny chrześcijanin stwierdził, że nie ma żadnego „religijnego ani politycznego testu lakmusowego”, jaki musi przejść obsada i zespół, by asystować w opowiadaniu historii o Jezusie i Jego uczniach.

„Nie jesteśmy kościołem, w którym wszyscy nasi pracownicy łączą się w jednej, konkretnej misji, w jednym, konkretnym systemie przekonań” – powiedział. „Jesteśmy firmą komercyjną; jesteśmy firmą medialną; jesteśmy firmą publiczną. Mamy inwestorów i wszystko inne”.

Jenkins mówi, że ludzie zatrudniani do pracy w „The Chosen” często pochodzą z „szerokiego spektrum przekonań”, a podczas przyjmowania kogoś do projektu brane są pod uwagę indywidualne kwalifikacje i gotowość do pracy.

Czy będziesz ciężko pracować?

„Gdy kogoś zatrudniamy, by dla nas pracował, pierwszy cel: kto jest najlepszą osobą do danego zadania?” – powiedział. „Gdy podejmujemy decyzję, naszym standardem od początku jest pytanie: ‘Czy będziesz ciężko pracować?’”.

Reżyser i współtwórca scenariusza wyjaśnił, że gdy ktoś jest wulgarny lub kogoś krzywdzi, takie zachowanie nie jest właściwe w profesjonalnym środowisku. Jednocześnie nikogo nie dyskryminuje na podstawie jego systemu osobistych przekonań.

„Jeśli chodzi o czyjś system osobistych przekonań, albo co ktoś nosi, nie będziemy robić czegoś, co robią inni, gdy czasem nie pozwala się chrześcijaninowi nosić czapki lub wyrażać siebie lub umieszczać naklejki na biurku, która wyraża jego przekonania” – powiedział. Uznał też za „niefortunne”, gdy pracownicy angażują się w tego typu zachowanie.

Dallas Jenkins podkreślił, że on i jego zespół produkcyjny nie będą robić tego samego „w odwrotnym kierunku” wobec ludzi, którzy nie podzielają ich poglądów, twierdząc, że celem na planie jest zapewnić, by praca została wykonana.

(…)

W tym tygodniu, raporty medialne informowały o pojawieniu się zdjęcia, na którym widać flagę LGBT przytwierdzoną do kamery w czasie filmowania czwartego sezonu „The Chosen”. Dyrektor naczelny „Daily Wire”, Jeremy Boreing, przeprosił na Twitterze za artykuł o tym incydencie, opublikowanym w jego serwisie.

„To obrzydliwa informacja, przykro mi, że ją puściliśmy” – napisał Boreing. „Program taki jak ‘The Chosen’ ma 100+ pracowników. Jeden z nich przyniósł do pracy flagę ‘pride’. Fatalnie, ale nie ma w tym winy programu”.

(…)

Niektórzy zatrudnieni uwierzyli w Chrystusa w czasie pracy nad serialem, dlatego Jenkins uważa, że to „coś wspaniałego”, że nie-chrześcijanie mogą pracować przy tej produkcji i „mieć tego typu kontakt z historią jak ta oraz z osobą prowadzącą zespół, która ma przekonania takie, jak jego, i podobną pasję dla Chrystusa”.

Autor: Samantha Kamman

Źródło: The Christian Post

