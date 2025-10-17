Chopin. Biografia. Tom 1 – Alan Walker

Od Żelazowej Woli przez Warszawę do Paryża śledzimy drogę młodego Fryderyka Chopina, który w wieku dwudziestu lat opuszcza Polskę na zawsze. Alan Walker z niezwykłą przenikliwością opisuje jego korzenie, błyskawiczną edukację, pierwsze sukcesy, młodzieńcze przyjaźnie i artystyczne fascynacje. Opowiada także o Warszawie jego czasów – mieście tętniącym muzyką, ambicją i politycznym napięciem.

Oto pierwsza część biografii naszego najwybitniejszego kompozytora pióra światowej sławy muzykologa i chopinisty. Lata pracy badawczej, dostęp do unikalnych źródeł i błyskotliwy styl zaowocowały narracją, która wciąga jak powieść i olśniewa głębią wiedzy.

Autor kreśli portret Chopina na tle Europy epoki romantyzmu, ukazując nie tylko narodziny wielkiego talentu, lecz także złożony splot osobistych wyborów, wydarzeń politycznych i przełomów artystycznych, które na zawsze ukształtowały jego twórczość.

Autor

Alan Walker to angielsko-kanadyjski muzykolog i profesor uniwersytecki, znany przede wszystkim jako biograf i badacz kompozytora Franza Liszta. Walker pisał również o Robercie Schumannie i Fryderyku Chopinie.

Zajmował stanowiska w różnych instytucjach, w tym w Guildhall School of Music, University of London, McMaster University i City University of London.

