Chłopiec wysłał dziewczynce prezent w akcji „Gwiazdkowa Niespodzianka”, 14 lat później wzięli ślub

Wielu wierzących zapakowało pudełka po butach różnymi upominkami, uczestnicząc w akcji „Gwiazdkowa Niespodzianka”, zorganizowanej przez Samaritan’s Purse* dla obdarowania dzieci z całego świata. Jednak w przypadku jednego, siedmioletniego chłopca z Idaho, wiele lat później akcja przyniosła zaskakujący efekt.

W 2000 roku, Tyrel Wolfe zapakował pudełko po butach dla dziewczynki w swoim wieku, dodając swoje zdjęcie, na którym ma na sobie strój kowbojski, a w ręku lasso.

Po oddaniu w kościele swojego pudełka, Tyrel nie myślał więcej o dziewczynce, która otrzymała je na drugim końcu świata.

Joana Marchan dostała pudełko w wakacyjnej szkole biblijnej na przedmieściach Manili. Wewnątrz znajdowało się nie tylko zdjęcie Tyrela, ale i jego adres.

Dziewczynka napisała list z podziękowaniem, który niestety zagubił się na poczcie.

Jedenaście lat później, Joana postanowiła przez Facebook’a odnaleźć chłopca, który wysłał jej prezent. Wpisała jego dane i otrzymała jeden wynik z Idaho. Zaryzykowała i zaprosiła go do grona znajomych.

Ale Tyrel nigdy nie słyszał o Joanie Marchan, dlatego zignorował zaproszenie.

Dwa lata później, Joana zaprosiła go ponownie.

Tym razem, Tyrel wysłał do niej pytanie, skąd go zna. Joana odpisała, że to on był tym chłopcem, który w 2000 roku przysłał jej prezent w pudełku po butach.

Gdy nawiązali w sieci znajomość, odkryli, że oboje wierzą w Chrystusa, a nawet lubią tę samą muzykę.

Tyrel postanowił spotkać się z Joaną, ale najpierw musiał zebrać pieniądze na bilet lotniczy. Gdy skończył szkołę średnią, miesiąc później wsiadł w samolot do Manili. Wcześniej bywał na chrześcijańskich wyjazdach misyjnych, ale jeszcze nigdy nie był w Azji i nigdy nie podróżował sam.

Spotkanie było pełne emocji. Gdy Joana zobaczyła Tyrela, nie mogła opanować łez.

„Gdy w końcu tam dotarłem i ją zobaczyłem, musiałem kilka razy się uszczypnąć, czy to nie sen” – powiedział Tyrel w wywiadzie dla magazynu „People”. „Joana od razu mi się spodobała”.

Tyrel natychmiast dostrzegł różnicę między swoim stylem życia, a bardziej skromnym życiem rodziny Joany na Filipinach. Cała, licząca osiem osób rodzina dziewczyny, spała na podłodze swojego kilkunastometrowego domu.

Przed podróżą oboje ustalili, że nie będą się oficjalnie spotykać, dopóki Tyrel osobiście nie poprosi o zgodę jej ojca. W połowie pobytu, chłopak zapytał ojca, który akurat był pastorem. Ten od razu się zgodził.

„Gdy tam byłem, chciałem spędzać z Joaną możliwie każdą chwilę, bo nie wiedziałem, co będzie dalej, kiedy wyjadę” – powiedział Tyrel w wywiadzie.

Tyrel czuł, że Joana jest tą jedyną. Gdy wrócił do Idaho, zaczął pracować i oszczędzać, by znowu do niej pojechać.

Byli w kontakcie na Facebook’u i często spotykali się na Skypie, aż w październiku Tyrel poleciał na Filipiny po raz drugi. Tym razem został przez miesiąc.

Podczas drugiej wizyty, poprosił ojca Joany o jej rękę.

Para wyprawiła na Filipinach przyjęcie zaręczynowe, a Joana otrzymała wizę narzeczeńską.

5 października 2014 roku, Tyrel i Joana wzięli ślub na świeżym powietrzu, który odbył się u rodziców pana młodego, na ich 400-akrowym (ok. 160 ha) bydlęcym ranczo w Midvale w Idaho. Panna młoda miała na sobie tradycyjną suknię, jaką Filipinki zwykle zakładają do ślubu.

Jako szczególny akcent, goście weselni zostali poproszeni, czy nie zechcieliby zapakować w pudełku po butach prezentu dla „Bożonarodzeniowego Dziecka” i przynieść go na ślub.

Małżonkowie postanowili, że na stałe zamieszkają w Stanach Zjednoczonych ze względu na lepsze perspektywy pracy dla Tyrela.

„Była to dla mnie wielka zmiana i przystosowanie” – powiedziała Joana w wywiadzie dla „People”. „Wychowałam się w mieście, a teraz mieszkam na wsi, gdzie jest znacznie mniej ludzi i więcej przestrzeni, ale to piękne miejsce”.

W czerwcu, para została pobłogosławiona narodzinami chłopca.

Autor: Mark Ellis

Źródło: GODREPORTS

(*) W Polsce akcja Samaritan’s Purse znana jest pod nazwą Gwiazdkowa Niespodzianka.

Dowiedz się więcej o Gwiazdkowej Niespodziance klikając TUTAJ.