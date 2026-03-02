Chłopiec siłą nawrócony na islam w Pakistanie

Muzułmański właściciel ziemski w Pakistanie siłą nawrócił na islam 14-letniego chrześcijańskiego pracownika i bezprawnie przetrzymuje go, podają źródła.

Sharif Masih, robotnik najemny i członek Kościoła Nowoapostolskiego w wiosce Pancho Baig Kotla w dystrykcie Sheikhupura w prowincji Pendżab, powiedział, że ubóstwo zmusiło go około pięć lat temu do wysłania swojego syna, Jameela Masiha, do pracy w oborze miejscowego właściciela ziemskiego Muhammada Boota Bajwy.

Zamiast miesięcznego wynagrodzenia Bajwa zgodził się zapewniać rodzinie pięć maundów pszenicy (około 200 kilogramów) rocznie, o wartości około 16 000 rupii pakistańskich (58 dolarów), powiedział Masih. Ustalenia pozwalały rodzinie odwiedzać Jameela raz w miesiącu i okazjonalnie zabierać go na noc do domu.

22 lutego Masih i jego żona, Nazia, udali się do domu Bajwy, by zobaczyć się z synem, lecz odmówiono im wstępu, relacjonował.

„Bajwa powiedział nam, że Jameel nie chce się z nami spotkać” – powiedział Masih. – „Kiedy podnieśliśmy głos, kilku miejscowych muzułmańskich starszych zainterweniowało i zmusiło go, by wydał nam Jameela”.

Niedługo po tym, jak rodzina wróciła do domu z Jameelem, pod dom Masihów przybył Bajwa z dwoma uzbrojonymi mężczyznami.

„Napadli na mnie i moją żonę i siłą odebrali nam Jameela” – powiedział Masih. – „Nasze błagania o litość trafiły w próżnię”.

Od tego czasu rodzina nie była w stanie zobaczyć się z synem i spotyka się z groźbami, kiedy próbuje o niego pytać, powiedział.

Masih dodał, że niedawno rodzina natrafiła na film na TikToku, na którym Jameel występuje w islamskiej czapce, a w tle słychać muzułmańską pieśń religijną. Miejscowi mieszkańcy poinformowali ich, że Jameel przeszedł na islam, relacjonował.

Przy pomocy chrześcijańskiej organizacji HARDS Pakistan Masih złożył pisemną skargę na posterunku policji Farooqabad Saddar, domagając się odzyskania syna i aresztowania osób rzekomo zamieszanych w sprawę.

Sohail Habil, dyrektor wykonawczy HARDS Pakistan, powiedział, że jeśli policja nie zarejestruje FIR, organizacja złoży do Sądu Najwyższego w Lahaurze skargę typu writ petition, domagając się odzyskania dziecka.

„Rodzina Masihów doświadczyła skrajnej niesprawiedliwości” – powiedział Habil. „Jesteśmy zdeterminowani, aby zapewnić uwolnienie Jameela z bezprawnego aresztu i aby osoby odpowiedzialne zostały pociągnięte do odpowiedzialności zgodnie z prawem”

Aktywista praw człowieka Napoleon Qayyum powiedział, że rzekome przymusowe nawracanie może mieć związek z praktykami pracy niewolniczej.

„W wielu przypadkach bezbronne dzieci z grup mniejszościowych są nawracane i oddzielane od swoich rodzin, aby zapewnić sobie nad nimi stałą kontrolę” – powiedział Christian Daily International-Morning Star News. „W Pakistanie nadal brakuje federalnego prawa, które kryminalizowałoby przymusowe nawracanie religijne, zwłaszcza nieletnich”.

Qayyum wezwał policję do wniesienia zarzutów na podstawie odpowiednich artykułów Pakistańskiego Kodeksu Karnego dotyczących porwania, bezprawnego przetrzymywania, napaści i groźby karalnej, a także na podstawie przepisów dotyczących pracy dzieci i pracy niewolniczej.

Zarzuty dotyczące wymuszonych nawróceń nieletnich chrześcijan i hinduistów wielokrotnie pojawiały się w Pakistanie, szczególnie w prowincjach Pendżab i Sindh. Organizacje praw człowieka, w tym Pakistańska Komisja Praw Człowieka (HRCP), udokumentowały przypadki porwań, nawracania i wydawania za mąż nieletnich dziewcząt ze społeczności mniejszościowych, często po ustaleniu wątpliwego wieku.

W 2021 roku pakistański parlament odmówił dalszego procedowania projektu ustawy mającej penalizować wymuszone nawrócenia po sprzeciwie partii religijnych i Rady Ideologii Islamskiej.

Konstytucja Pakistanu gwarantuje wolność religii, a obowiązujące przepisy karne zakazują porwania, wymuszonego małżeństwa i pracy przymusowej związanej z długiem. W 1992 roku kraj uchwalił ustawę Bonded Labour System (Abolition) Act, formalnie znoszącą niewolnictwo za długi. Jednak wdrażanie tych przepisów było powszechnie krytykowane jako słabe, szczególnie na wiejskich obszarach rolniczych, gdzie zubożałe rodziny często są zależne od właścicieli ziemskich w kwestii utrzymania.

Chrześcijanie, którzy stanowią około 1,37 procent ludności Pakistanu według spisu powszechnego z 2023 roku, są nieproporcjonalnie licznie reprezentowani wśród pracowników o niskich dochodach. Organizacje działające na rzecz praw człowieka twierdzą, że niestabilność ekonomiczna zwiększa ryzyko wyzysku, w tym pracy dzieci i przymusu.

Pakistan, w którym ponad 96 procent ludności stanowią muzułmanie, zajmuje ósme miejsce na Światowej Liście Prześladowań 2026 Open Doors, obejmującej 50 krajów, w których najtrudniej być chrześcijaninem.

Źródło: Morning Star News