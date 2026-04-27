Prześladowania

Chiny: zwolniony po pięciu latach więzienia

27/04/2026Aktualizowane: 27/04/2026

Zhang Chunlei jest jednym z liderów w Kościele Reformowanym Ren’ai w Guiyang w Chinach. Po aresztowaniu w marcu 2021 r. został skazany na pięć lat więzienia za rzekome „podżeganie do obalenia władzy państwowej”. Przywódca chrześcijański został również oskarżony o oszustwo związane z przyjmowaniem ofiar kościelnych – zarzut ten jest często wykorzystywany do tłamszenia niezarejestrowanych zgromadzeń. Współwyznawcy opisują go jako „łagodnego, ale stanowczego przywódcę duchowego”.

W trakcie lat spędzonych w więzieniu Zhang był hospitalizowany z powodu bardzo bolesnego zapalenia pęcherzyka żółciowego, a później zdiagnozowano u niego marskość wątroby i nadciśnienie. Jego zwolnienie z aresztu nastąpiło ostatecznie 16 marca po odbyciu całej kary.

Pomimo uwolnienia przywódcy kościelnego przewiduje się, że prześladowania ze strony rządu będą trwały. Jako znany przywódca religijny starszy Zhang może być nadal poddawany inwigilacji, ograniczeniom w podróżowaniu oraz izolacji społecznej.

Dziękujmy Bogu za to, że przeprowadził Zhanga bezpiecznie przez ostatnie pięć lat więzienia, dzięki czemu może on teraz radośnie spotkać się z najbliższymi. Módlmy się o jego całkowite uzdrowienie fizyczne i odnowienie ducha. Prośmy Boga, aby prowadził starszego Zhanga w kolejnym etapie jego życia, umocnił posługę Kościoła Reformowanego Ren’ai oraz podtrzymał wierne świadectwo niezarejestrowanych zborów w całych Chinach.

Źródło: ChinaAid
Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

