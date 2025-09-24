Chiny zaostrzają kontrolę nad religią w internecie

15 września władze Chin opublikowały nowe przepisy znacząco ograniczające działalność religijną online. Zgodnie z regulacjami opartymi na wcześniejszych aktach prawnych, duchowni mogą prowadzić nauczanie jedynie za pośrednictwem zarejestrowanych platform posiadających licencję na świadczenie usług religijnych w internecie.

Zakazane są:

prowadzenie działalności religijnej przez media społecznościowe, transmisje na żywo, grupy na WeChat czy nieformalne fora;

kierowanie treści religijnych do nieletnich oraz organizowanie obozów, szkoleń i innych aktywności dla dzieci i młodzieży;

monetyzacja działań religijnych, sprzedaż produktów, zbieranie datków, a także wykorzystywanie sztucznej inteligencji do ewangelizacji.

Przepisy nakazują duchownym wspierać partię komunistyczną, promować „wartości socjalistyczne” i „sinizację religii”, czyli podporządkowanie religii ideologii państwowej. Zabronione jest szerzenie treści podważających władzę, jedność narodową czy stabilność społeczną.

Kary za naruszenie przepisów obejmują m.in. zawieszenie uprawnień duchownych, likwidację kont internetowych oraz dochodzenia karne. Platformy rozpowszechniające niedozwolone treści mogą zostać zmuszone do ich usunięcia lub zamknięcia kont.

Regulacje obowiązują także zagranicznych duchownych oraz osoby z Hongkongu, Makau i Tajwanu, jeśli ich treści docierają do użytkowników w Chinach.

Organizacja Open Doors umieściła Chiny na 15. miejscu w rankingu krajów, w których najtrudniej być chrześcijaninem (World Watch List 2025).