„Chiny zakazują wszystkim dzieciom wierzyć”: wydarzenie podczas sesji ONZ

Jubilee Campaign to organizacja non-profit promująca prawa człowieka i wolność religijną mniejszości etnicznych i religijnych. 5 października grupa zorganizowała wydarzenie towarzyszące 45. sesji Rady Praw Człowieka ONZ. Wydarzenie nazwano “Chiny zakazują wszystkim dzieciom wierzyć“.

Podczas spotkania wypowiadali się zarówno eksperci, jak i osoby, które przeżyły prześladowania w Chinach. Wydarzenie miało na celu poinformowanie aktywistów międzynarodowych o naruszaniu przez Chiny przyjętej przez ONZ Konwencji praw dziecka (KPD) i prawa do wolności religijnej.

Artykuł 14. KPD stanowi, że “Państwa-Strony będą respektowały prawo dziecka do swobody myśli, sumienia i wyznania“. Mówi też, że “będą respektowały prawa i obowiązki rodziców lub, w odpowiednich przypadkach, opiekunów prawnych odnośnie do ukierunkowania dziecka w korzystaniu z jego prawa w sposób zgodny z rozwijającymi się zdolnościami dziecka“.

– Według 14. Artykułu KPD “Państwa-Strony będą respektowały prawo dziecka do swobody myśli, sumienia i wyznania“. Artykuł 36. chińskiej konstytucji również zapewnia ochronę praw dziecka do kształtowania swojej wiary. A jednak w Chinach rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej – powiedziała Emilie Kao z The Heritage Foundation, główna mówczyni wydarzenia.

Chiny zakazują czyli naruszają prawa dzieci do wolności religijnej

Pomimo tych środków ochronnych Komunistyczna Partia Chin (KPC) wciąż narusza prawa dzieci do wolności religijnej. Chińskie dzieci wyznające chrześcijaństwo, młodzi tybetańscy buddyści, Ujgurzy i wyznawcy Falon Gong doświadczają prześladowań i nadużyć właściwie na każdym kroku.

Jubilee Campaign i inni twierdzą, że Komunistyczna Partia Chin nie narusza jedynie Artykułu 14. Nie przestrzega także Artykułu 13. o prawie do swobody wypowiedzi. Ponadto narusza Artykuł 30. o prawach mniejszości etnicznych, religijnych, językowych i osób pochodzenia rdzennego do “posiadania i korzystania z własnej kultury, do wyznawania i praktykowania swojej religii lub do używania własnego języka“.

– Prezydent Xi Jinping i jego Komunistyczna Partia Chin naprawdę rozpoczęli wojnę przeciwko dziecięcej wierze. Odkąd znalazł się u władzy, otworzył przynajmniej trzy fronty w walce z wierzącymi dziećmi. Ograniczył ich dostęp do edukacji religijnej i materiałów – zauważył Bob Fu z ChinaAid.

Innymi gośćmi specjalnymi byli m.in. Peter Irwin z Uyghur Human Rights Project i Elfidar Iltebir z Uyghur American Association. Pojawili się też Sean Lin z Falun Dafa D.C. i Kai Müller z International Campaign for Tibet. Przemawiały także dwie ofiary prześladowań w Chinach.

Źródło: CBN News

Podobne:

Chiny: rząd chce absolutnej lojalności nauczycieli, ani słowa o demokracji i religii