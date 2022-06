Chiny: Władze utrudniają ślub parze chrześcijan

Zhang Qiang i Xiao Yue z niecierpliwością oczekiwali dnia ślubu, który zaplanowano na 21 maja. Gdy termin ceremonii był coraz bliżej, chrześcijańscy narzeczeni zaczęli być pod coraz większą presją rządową. Powodem jest ich przynależność do kościoła Przymierza Wczesnego Deszczu w Chengdu, który otrzymał zakaz funkcjonowania i jest nieustannie nękany przez chińskie władze.

Problemy ze strony rządu

By nie dopuścić do ślubu, władze zatrzymały i przesłuchały członków kościoła w sprawie ich planów udziału w ceremonii. Hotel, w którym miał odbyć się ślub, zmuszono do odwołania rezerwacji, a liderów kościoła zatrzymano w ich domach, by nie mogli pójść na ślub. Co więcej, na dzień przed ceremonią władze zatrzymały i przez cztery godziny przesłuchiwały samych narzeczonych. Zhang powiedział, że po wypuszczeniu nadal pozostawał pod stałym nadzorem, a para została zmuszona do odwołania ślubu.

Finalnie jednak Zhang Qiang i Xiao Yue mogli wziąć ślub podczas małej ceremonii 24 maja w obecności około 20 osób. Ceremonię prowadził pastor Dai Zhichao, ale musiał to zrobić online, ponieważ znajdował się pod ścisłą obserwacją.

Komentując zajście, dr Hyun Sook Foley z VOM Korea stwierdziła, że narzeczeni mogli zorganizować ślub jako prywatne wydarzenie, podkreśliła jednak: „List do Efezjan mówi, że małżeństwo nie jest prywatnym obrzędem, ale tajemnicą, która pokazuje światu nierozerwalną więź między Chrystusem i Kościołem. Członkowie zboru Przymierza Wczesnego Deszczu nadal są jednym ciałem – z Chrystusem, z narzeczonymi, z pastorem Wangiem Yi w więzieniu i z chrześcijanami na całym świecie”.

Módlmy się…

Dziękujmy Bogu za to, że Zhang Qiang i Xiao Yue mogli wziąć ślub mimo wszystkich tych przeciwności.

Módlmy się o błogosławieństwo dla tych młodych małżonków. Prośmy Pana o mądrość i prowadzenie dla nich oraz innych wiernych z kościoła Przymierza Wczesnego Deszczu, którym władze ciągle nie dają spokoju.

Módlmy się też, by presja rządowa na ten zbór ustała, aby jego członkowie mogli zgodnie z prawem czcić Pana na wspólnych zgromadzeniach.

Źródła: ChinaAid, VOM Korea

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

