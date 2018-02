Chiny: Władze utrudniają przeprowadzanie nabożeństw

W wielu miejscach władze utrudniały chińskim chrześcijanom przeprowadzanie nabożeństw w czasie ostatnich świąt Bożego Narodzenia. Szykany dotknęły m.in. wyznawców Jezusa w okręgu Nanle w prowincji Henan.

W mieście Puyang władze zawczasu zamknęły budynek,

w którym zgromadzali się członkowie kościoła Hongen, by uniemożliwić organizację świątecznych nabożeństw.

Ta sztuka nie udała się początkowo w przypadku wiernych z kościoła Canggu, którzy spotykali się na terenie prywatnej posesji. Jednakże po trzech świątecznych nabożeństwach, w których uczestniczyło wielu chrześcijan, władze wysłały tam licznych funkcjonariuszy policji i biura ds. religijnych. Kiedy mówca zaczął głosić na temat Jezusa i Biblii, przerwali oni kazanie, oskarżając go o ewangelizowanie bez pozwolenia. Gdy agenci zbliżyli się do kazalnicy, aby przemówić, członkowie kościoła zaczęli głośno śpiewać.

Kiedy na następne nabożeństwo przybyło jeszcze więcej członków kościoła, funkcjonariusze postanowili wyłączyć ogrzewanie argumentując to względami bezpieczeństwa. Świąteczne zgromadzenie trwało jednak dalej pomimo zimna, do czasu aż policjanci wymusili zakończenie spotkania i zablokowali wszystkie drogi prowadzące do kościoła.

Po świętach niektórzy z duchownych byli nakłaniani,

by przyłączyli się do oficjalnego kościoła państwowego, znanego jako Patriotyczny Ruch Trzech Autonomii. Odmówili oni jednak mimo silnej presji ze strony urzędników z biura ds. religijnych.

Patriotyczny Ruch Trzech Autonomii jest monitorowany przez wadze. Wchodzące w jego skład zgromadzenia muszą stosować się do programu partii komunistycznej, dlatego wielu chrześcijan odmawia przyłączania się do nich.

Módlmy się, by Bóg stawał w obronie chrześcijan w okręgu Nanle. Módlmy się również, aby byli oni zachęceni do odważnego składania świadectwa o Jezusie także prześladującym ich urzędnikom.

Źródło: ChinaAid

za Głos Prześladowanych Chrześcijan