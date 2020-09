Chiny: Władze kontrolują życie żony i syna uwięzionego pastora

Pastor Wang Yi z kościoła Przymierza Wczesnego Deszczu odbywa wyrok dziewięciu lat więzienia. On i jego żona zostali aresztowani w grudniu 2018r. Co prawda żona pastora Wanga, Jiang Rong, została zwolniona za kaucją, ale władze nie zezwalają jej na kontakt z rodziną, przyjaciółmi i członkami kościoła. Jest cały czas obserwowana przez agentów bezpieczeństwa i nie może się swobodnie przemieszczać.

Kiedy aresztowano pastora Wanga i jego żonę, ich młody syn Joshua Shuya Wang wprowadził się do dziadków. Po wyjściu matki z więzienia, może znowu mieszkać z nią, ale jemu także ograniczono kontakt z innymi ludźmi. Codziennie policyjny radiowóz policyjny zabiera go prosto do szkoły publicznej, gdzie jest indoktrynowany. Uważa się, że te działania rządu są reakcją na to, że pastor w więzieniu nie wyparł się swojej wiary.

Budynek kościoła od czasu jego zamknięcia jest bezprawnie wynajmowany przez władze lokalnym firmom.

Pamiętajmy, żeby wspierać pastora Wanga podczas odbywania kary, prosząc Pana, aby chronił go w więzieniu i zaspokajał jego praktyczne i duchowe potrzeby. Módlmy się o Bożą ochronę, zaopatrzenie i zachętę również dla jego żony Jiang i ich syna Joshuy, aby cała ta służąca Bogu rodzina wytrwała mimo ucisku ze strony rządu. Pomódlmy się, by Bóg użył niezachwianego świadectwa pastora Wanga, aby dotrzeć z Ewangelią do innych więźniów i strażników.

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

