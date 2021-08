Chiny: urzędnicy przerywają przygotowania do pogrzebu

W mieście Guiyang w zakładzie pogrzebowym trwały przygotowania do chrześcijańskiego pochówku, które zostały przerwane przez najście urzędników państwowych. Usunięto wszystkie przedmioty o charakterze religijnym, a urzędnicy domagali się, aby w trakcie nabożeństwa nie było modlitwy, śpiewania hymnów ani czytania Biblii.

Następnego dnia w trakcie ceremonii pogrzebowej, urzędnicy obserwowali wejście do budynku zabraniając wnoszenia do środka instrumentów muzycznych i zastraszali osoby, które próbowały to robić.

Prześladowania chrześcijan w Guiyang nasiliły się. Módlmy się…

Władze dokonały nalotu na wiele nabożeństw, a także domy pastorów i dokonały aresztowań chrześcijan wyłącznie za wiarę w Jezusa. Jednak jest to pierwszy znany przypadek, kiedy urzędnicy zakłócili ceremonię pogrzebową.

Módlmy się nadal za chrześcijan w Guiyang, oraz za tych, którzy mieszkają w innych częściach Chin i doświadczają rosnącej presji, aby zaprzeć się Chrystusa i ślubować wierność Chińskiej Partii Komunistycznej. Chwała Bogu, że pomimo żałoby po stracie ukochanej osoby, wierzący uczestniczący w tym niedawnym pogrzebie, mają pewność życia wiecznego, obietnicę możliwą dla każdego, kto odpowie na ofiarną miłość naszego Zmartwychwstałego Zbawiciela i Pana, Jezusa Chrystusa (1Ts 4,13).

Źródło: ChinaAid

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

