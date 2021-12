Chiny: Uciekinierzy z Chin przed groźbą repatriacji

Po latach prześladowań w Chinach, w 2019 roku większość członków Świętego Kościoła Reformowanego Shenzhen, kierowanego przez pastora Pana Yongguanga, uciekła z kraju i zwróciła się o azyl na wyspie Je Ju w Korei Południowej. W procesie przyznawania azylu 60 chrześcijan (28 dorosłych i 32 dzieci) utrzymuje się z najniższego rodzaju prac. Orędownicy praw człowieka nazwali tę grupę wierzących „Kościołem Mayflower” ze względu na ich podobieństwo do pielgrzymów, którzy w 1620 roku uciekli z Anglii z powodu prześladowań.

„Nie ma dla nich powrotu”

Przez ostatnie dwa lata The Voice of the Martyrs Korea szkoli tych wierzących, ucząc ich, jak skutecznie reagować na prześladowania w wypadku, gdyby musieli wracać do Chin. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że jeśli chrześcijanie zostaną odesłani do ojczyzny, prawdopodobnie czekają ich surowe kary, w tym więzienie i tortury.

Chińscy agenci już przesłuchiwali członków ich kościoła, którzy postanowili zostać w kraju. Komentując obecną sytuację grupy chrześcijańskich uchodźców, pastor Pan Yongguang ubolewa, że „nie ma dla nich powrotu”.

Mimo różnych apeli, podanie tych chrześcijan ubiegających się o azyl i ochronę w Korei Południowej było wielokrotnie odrzucane. Członkowie kościoła niedawno dowiedzieli się, że ich druga apelacja został odrzucona, co wzbudziło obawy, że będą zmuszeni do powrotu do Chin.

Wielokrotnie zwracano się do amerykańskiego rządu o udzielenie schronienia grupie wierzących, a według dra Boba Fu z ChinaAid, różne kościoły z Teksasu ogłosiły chęć przyjęcia kongregacji, jeśli rząd odpowie pozytywnie.

Obecnie, gdy chrześcijańscy uchodźcy i ich orędownicy z całego świata czekają na decyzję, dr Fu nie traci nadziei: „Spokojnie czekamy na wielkie Boże czyny”.

Módlmy się…

Módlmy się, by nasi prześladowani, chrześcijańscy bracia i siostry, którzy ubiegają się o azyl, znaleźli bezpieczne miejsce na wychowywanie swoich dzieci na ścieżkach Chrystusa, nieustannie doświadczając Jego cudownego zaopatrzenia, ochrony i pokoju.

Niech Pan również potężnie zainterweniuje w sercach i umysłach zaangażowanych w ich sprawę przywódców rządowych, skłaniając ich do okazania współczucia wobec ciężkiej sytuacji, przed jaką stoją ci wierzący, i ostatecznego podjęcia najlepszej decyzji na ich korzyść.

Wstawiajmy się też w modlitwie za organizacjami takimi jak VOM Korea i ChinaAid, które orędują w ich imieniu i wciąż wiernie pracują, by ich zachęcać i szukać dla nich rozwiązania. Niech ci orędownicy otrzymają mądrość i prowadzenie przez uzdolnienie Ducha Świętego.

Źródła: VOM Korea, ChinaAid, Christian Solidarity Worldwide

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

