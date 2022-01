Chiny u progu eliminacji gotówki, pchają świat w kierunku pełnej inwigilacji rządowej

W VII wieku n.e. Chińczycy jako pierwsi na świecie wynaleźli pieniądz papierowy.

Teraz, ponad 1 400 lat później, Chiny znowu są u progu stworzenia nowej formy rządowej waluty, o której mówi się, że może stanowić poważne zagrożenie gospodarcze dla Ameryki i Zachodu.

„W rzeczywistości to nie kryptowaluta, ani tak zwana stabilna moneta, ale faktycznie państwowa, fizyczna waluta kraju, jedynie reprezentowana w formie cyfrowej” – powiedział Erik Bethel, były amerykański dyrektor wykonawczy w Banku Światowym.

Bethel mówi, że podczas gdy świat fascynuje się prywatnymi kryptowalutami typu Bitcoin, Pekin jest zajęty budowaniem cyfrowej wersji własnej waluty, yuana, znanego też jako renminbi, by kontrolować swoich obywateli i ostatecznie zagrozić dominacji amerykańskiego dolara.

„W dużej mierze stworzyli już wszystkie elementy składowe, które pozwolą na rozkwit cyfrowej waluty banku centralnego” – powiedział Bethel w rozmowie z CBN News.

Chiny chcą kontrolować

Yaya Fanusie, były analityk CIA w zakresie gospodarki i anty-terroryzmu, mówi, że celem Chin jest zastąpienie gotówki walutą cyfrową, kontrolowaną przez bank centralny będący w rękach komunistycznego rządu.

„Przez jakiś czas Chiny mówiły, że w przyszłości spodziewają się być społeczeństwem w dużej mierze bezgotówkowym, to znaczy, że w obiegu nie będzie już banknotów i monet, a ludzie będą używać waluty cyfrowej znajdującej się w ich portfelach” – powiedział Fanusie, obecnie starszy członek Center for a New American Security.

Cyfrowa waluta będzie emitowana przez bank rządowy, co zdaniem kongresmena Michaela McCaula, czołowego Republikanina w Izbowym Komitecie Spraw Zagranicznych, umożliwi bezprecedensowy dostęp do transakcji finansowych obywateli.

„Da im to dane na temat zachowania i sposobu wydawania pieniędzy” – powiedział McCaul w rozmowie z CBN News.

Zdolność śledzenia wydatków obywateli

W ten sposób Pekin otrzyma też zdolność śledzenia wydatków w czasie rzeczywistym.

„W pewnym momencie, Bank Ludowy Chin, bank centralny ich kraju, będzie w stanie patrzeć, zaglądać w każdą, pojedynczą transakcję, co każdy robi, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu” – ostrzegł Bethel.

To oznacza, że jeśli jesteś działaczem praw człowieka lub chrześcijaninem, władze będą mogły użyć nowej technologii, by cię ukarać, jeśli angażujesz się w działania, które uznają za antyrządowe.

„Wszędzie mają kamery, system kredytu społecznego, a jeśli przeniosą swoje pieniądze w wymiar cyfrowy, gdy nie będzie już żadnej fizycznej waluty, będą w stanie śledzić każdą transakcję dokonywaną przy pomocy chińskiej waluty, i będą mogli cię uciszyć, po prostu uciszyć, jeśli uznają, że nie podoba im się, kim jesteś lub w co wierzysz” – powiedział Sam Brownback, były amerykański ambasador ds. międzynarodowej wolności religijnej.

„Ta technologiczna zdolność jest czymś, czego rząd nigdy wcześniej nie miał. Zawsze musiał zwracać się do firm i mówić: 'Odetnijcie tego człowieka'” – wyjaśnił Fanusie w rozmowie z CBN News. „Teraz, jak za przysłowiowym pstryknięciem, chiński rząd będzie mógł zmuszać ludzi do podporządkowania przez odcięcie im dostępu do pieniędzy”.

Ostatecznie, firmy amerykańskie i inne zagraniczne podmioty gospodarcze robiące interesy z Chinami, będą musiały korzystać z systemu płatności opartego na nowej, rządowej walucie cyfrowej.

„przekazujesz swoje dane Komunistycznej Partii Chin”

„Są zatem kwestie dotyczące konkurencji, powiedziałbym nawet, że kwestie dotyczące bezpieczeństwa cyfrowego, prywatności, bo przez udział w systemie waluty cyfrowej przekazujesz swoje dane Komunistycznej Partii Chin” – powiedział Fanusie.

Dolar amerykański to dominująca na świecie waluta rezerwowa. Chiński renminbi jest na ósmym miejscu.

Ambicją Pekinu jest ostateczne zastąpienie globalnej dominacji dolara dominacją cyfrowego yuana.

„Główna obawa to wpływ międzynarodowy, szczególnie dla USA, ważny krok długoterminowy, który nazwałbym 'Fintech’, rozwój technologii finansowej. Problem w tym, że Chiny myślą dekady naprzód, nie myślą w kategoriach następnych dwóch, trzech lat” – powiedział Fanusie.

W zeszłym roku komunistyczny rząd ogłosił, że w ramach serii prób prowadzonych w całym kraju, przekaże do dyspozycji obywateli walutę cyfrową o wartości ponad 6 miliardów dolarów.

Pierwszy test rusza w Pekinie, umożliwiając mieszkańcom korzystanie z dwóch rządowych aplikacji bankowych w celu dokonywania cyfrowych płatności.

Następnie Chiny planują wielką inaugurację cyfrowej waluty, która ma się odbyć w czasie zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2022 roku.

Teraz, gdy największy na świecie reżim autorytarny stworzył pierwszą w swoim rodzaju, niezależną walutę cyfrową, niektórzy politycy ze Stanów Zjednoczonych, jak kongresmen Mike Waltz (Republikanin, Floryda) wyrażają niepokój, że Pekin będzie używać tej formy płatności również w celu omijania sankcji gospodarczych.

Jest sposób na obchodzenie sankcji międzynarodowych

„Chiński rząd przekona kraje takie jak Birma, Iran, Korea Północna i inne, by robiły interesy w chińskiej walucie cyfrowej, co pozwoli Chinom i tym krajom na obchodzenie jednego z naszych najpotężniejszych narzędzi, czyli sankcji” – powiedział Waltz w niedawnej rozmowie z CBN News.

Na podstawie historii Waltz uważa, że Chiny z radością podzielą się tą technologią z innymi agresywnymi reżimami, które szukają sposobów na zwiększenie zdolności inwigilacji swoich obywateli.

„Inne kraje w Afryce, na Bliskim Wschodzie i gdzie indziej będą mogły panować nad swoim narodem zgodnie z chińską wersją rządu, lecz wtedy ich dane będą wracać do Pekinu, który dosłownie, dzięki rozpoznawaniu twarzy i głosu, będzie mógł monitorować świat” – powiedział Waltz.

Autor: George Thomas

Źródło: CBN News