Chiny: Twa antychrześcijańska kampania

Do końca maja w prowincji Henan zamknięto prawie 100 kościołów domowych. Jednocześnie władze nakazały usunięcie krzyży z budynków kościołów działających oficjalnie, zrzeszonych w Patriotycznym Ruchu Trzech Autonomii. Według jednego z jego członków po otrzymaniu polecenia usunięcia krzyży wierni woleli sami je usunąć, zamiast patrzeć jak niszczą je pracownicy państwowi.”Nikt nie śmie przeciwstawić się rozkazom” – powiedział.

Kościołom domowym, które jeszcze nie zostały zamknięte,

urzędnicy nakazali zakrycie lub usunięcie wszelkich emblematów religijnych. Jeśli chrześcijanie sami tego nie robią, to są one usuwane siłą. Wiernym zbierającym się na nabożeństwach zabroniono również śpiewania pieśni. Bywa też, że strażnicy uniemożliwiają chrześcijanom wejście do kościoła.

Władze nie zgadzają się na spotkanie więcej niż pięciu osób bez oficjalnego zezwolenia. Odkąd w lutym 2018 r. wprowadzono zmiany w przepisach dotyczących spraw religijnych, rząd zaostrzył kontrolę nad religią.

Wstawiajmy się za naszymi braćmi i siostrami w prowincji Henan. Prośmy Pana, aby obdarzył ich mądrością i wytrwałością w wierze, pomimo nacisków ze strony władz i pokusy pójścia na kompromis. Niech niezachwiana wiara tych chrześcijan pokazuje łaskę Bożą ich niewierzącym rodakom.

Źródło: ChinaAid

za Głos Prześladowanych Chrześcijan