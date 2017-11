Chiny: Trzyosobowa rodzina zatrzymana przez władze

22 września władze miasta Xianning w prowincji Hubei aresztowały kobietę-pastora, jej córkę i trzyletniego wnuka. Rodzina wzięła bowiem udział w akcji ewangelizacyjnej kościoła domowego, która nie spodobała się policji i urzędowi do spraw religijnych.

Xu Shizhen, jej córka Xu Yuqing i wnuk Xu Shouwang wzięli udział w wydarzeniu ewangelizacyjnym zainicjowanym przez ich niezarejestrowany kościół domowy, by głosić Chrystusa w publicznych parkach i na placach. W czasie akcji, która obejmowała śpiew, taniec i grę na instrumentach bambusowych, kobiety dzieliły się Ewangelią, chociaż miejscowe władze starały się im to utrudnić.

Gdy 24 września członkowie rodziny wypytywali policję o trójkę zatrzymanych, dowiedzieli się, że funkcjonariusze rozdzielili kobiety i dziecko, zostawiając chłopca na komisariacie, podczas gdy jego matka i babka zostały zawiezione gdzie indziej. Nikt nie wiedział, czy ich zatrzymanie ma podłoże kryminalne, czy administracyjne.

Przed aresztowaniem kobiet,

pod koniec sierpnia, biuro do spraw religijnych wysłało Xu Shizhen pismo z oskarżeniem o łamanie przez jej kościół rozporządzenia w sprawach religijnych i nakazem zaprzestania działalności misyjnej. Wcześniej aresztowana ewangelistka prowadziła kościół domowy o nazwie Kościół Hongqiao, który w kwietniu 2012 roku został siłą przyłączony do oficjalnego, państwowego Kościoła Trzech Autonomii (Three-Self Church) po tym, gdy urzędnicy zajęli jego budynek i zniszczyli mienie. Gdy Xu Shizhen odeszła, by założyć nowy kościół, policja nie przestała nękać zarówno jej, jak i innych członków byłego kościoła.

Prośmy Pana Boga,

by błogosławił ewangelizacyjne wysiłki aresztowanych chrześcijanek. Módlmy się, by ziarna prawdy, głoszonej podczas ulicznej ewangelizacji, zostały mocno ugruntowane w sercach słuchaczy, prowadząc ich do wiecznego zbawienia i przynosząc obfity, dobry owoc. Módlmy się, by obie kobiety zostały umocnione i potrafiły, wykorzystać każdą, zaplanowaną przez Boga okazję, by świadczyć innym więźniom o swojej wierze. Pamiętajmy też w modlitwie o Xu Shouwangu, rozdzielonym ze swoją matką i babką. Prośmy Pana, by czuwał nad tym małym chłopcem, zachowując jego serce w pokoju i dbając, by nie stała mu się żadna krzywda. Wstawiajmy się za zaangażowanymi w sprawę przedstawicielami władz, by także oni zostali dotknięci przez Ducha naszego żyjącego Pana i przyjęli Jego ratujące życie przesłanie miłości.

Źródło: Morning Star News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan