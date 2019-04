Chiny: Tajemnicze zniknięcie członka kościoła

Od czasu masowego aresztowania ponad 100 członków Kościoła Przymierza Wczesnego Deszczu (Early Rain Covenant Church) w grudniu ubiegłego roku, władze dalej oskarżają, zatrzymują oraz nękają powiązanych z nim chrześcijan.

Jeden z członków Kościoła Przymierza Wczesnego Deszczu, Pan Fei, od czasu pierwszych ataków na kościół był już wielokrotnie aresztowany. Po pierwszym takim incydencie, gdy został zatrzymany, wielokrotnie przesłuchany, i ostatecznie zwolniony, zmienił miejsce zamieszkania. Pomimo tego był nadal nękany przez funkcjonariuszy, m.in. włamano się do jego domu.

Z powodu nacisków ze strony władzy Pan Fei został zwolniony z pracy w galerii handlowej.

Na początku marca udało mu się znaleźć inną pracę. Niestety, 4 marca zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach i od tego czasu nie kontaktował się z przyjaciółmi ani z rodziną. Kościół Przymierza Wczesnego Deszczu poprosił o modlitwę w jego sprawie: „Modlimy się gorąco o tę owieczkę, która została schwytana i oddzielona od stada Pana. Niech Boży Duch będzie z nim i chroni jego ciało i duszę!”.

Dołączmy się do modlitwy za Pan Fei, by szybko i bezpiecznie powrócił do swojej rodziny i przyjaciół. Módlmy się także za innych wierzących z Kościoła Przymierza Wczesnego Deszczu, którzy przebywają w więzieniu, w tym za pastora Wang Yi i jego żonę, którzy zostali oskarżeni o „ podżeganie do obalenia władzy”.

Źródła: VOM Korea, Early Rain Covenant Church

za Głos Prześladowanych Chrześcijan