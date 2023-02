„Chiny stanowią największe zagrożenie” – Międzynarodowy Szczyt Wolności Religijnej 2023

Tysiące światowych liderów, działaczy, prawodawców i innych spotkało się na początku lutego w Waszyngtonie, by naświetlić problem prześladowań z powodu wiary.

Zebrani wzięli udział w Międzynarodowym Szczycie Wolności Religijnej, powołanym w celu skupienia się na kwestii wolności religijnej dla wszystkich ludzi, we wszystkich miejscach na świecie i w każdym czasie.

Wraz z zeszłorocznym, silnym wzrostem globalnego niepokoju, organizatorzy uważają, że wolność religijna jest nie tylko podstawowym prawem człowieka, ale też ważnym obszarem polityki zagranicznej.

„Stany Zjednoczone nadal muszą być głosem dla tych, którzy nie mają głosu i są prześladowani z powodu swoich przekonań” – powiedział kongresmen Mike McCaul (Republikanin, Teksas) w czasie sesji otwarcia szczytu.

„W naszym bardzo zróżnicowanym świecie, dopóki prawo wolności religijnej nie zaistnieje dla wszystkich, tak naprawdę nie istnieje dla nikogo” – powiedział kongresmen Jim McGovern (Demokrata, Massachusetts).

Mimo różnych poglądów politycznych, McCaul i McGovern, reprezentujący Kongres honorowi współprzewodniczący wydarzenia, wyrazili wspólny niepokój wzrostem prześladowań religijnych na całym świecie.

„Kraje, w których swobody religijne są atakowane, to często kraje, w których represja i niestabilność są normą” – powiedział McGovern.

„Ochrona wolności religijnej nie jest tylko kwestią robienia tego, co słuszne; to także kwestia bezpieczeństwa państwowego” – powiedział McCaul. „Rozwiązując konflikt, możemy pomóc zapobiegać terroryzmowi na własnej ziemi i zagranicą. Wraz z postępem wolności religijnej, konflikt ustępuje”.

Sam Brownback, były ambasador specjalny ds. międzynarodowej wolności religijnej, twierdzi, że ten problem odgrywa ważną rolę w obecnych wydarzeniach na świecie.

„Weźmy obecną Ukrainę. Ukraińcy oddzielający ukraiński kościół prawosławny od rosyjskiego kościoła prawosławnego to jeden z powodów, który zmotywował Putina do ruchu. [Putin] nie chciał, by Ukraina oderwała się od rosyjskiego świata” – powiedział ambasador Brownback w rozmowie z CBN News.

Brownback uważa jednak, że największe, międzynarodowe zagrożenie dla wolności religijnej stwarza sojusz Rosji z Chinami.

„To reżim autorytarny, dążenie do rozszerzenia swojego modelu i eksportu swojej technologii dla osiągnięcia tego celu” – powiedział Brownback.

Dr Yang Jianli z Citizens Power Initiatives for China, obwinia Komunistyczną Partię Chin.

„Ostatecznie powodem, dlaczego Chiny nie tolerują wszystkich religii, jest dążenie KPC do zastąpienia ludzkiej potrzeby kultu religijnego substytutem religii skupionej wokół partii” – powiedział dr Jianli.

Zdaniem Jianli, dowody są wyraźne. Wystarczy, by świat spojrzał na to, co stało się z Ujgurami, Tybetańczykami i innymi grupami religijnymi, by zobaczyć, jak Pekin systematycznie wyplenia wszystkich, którzy nie są całkowicie lojalni wobec partii. Dr Jianli wezwał światowe rządy do potępienia tego zachowania w taki sam sposób, w jaki rządy połączyły się przeciwko Putinowi.

Brownback wyraził nadzieję, że szczyt pomoże popchnąć wolność religijną na następny poziom, czyniąc ją wysokim priorytetem na każdym szczeblu rządów.

Autor: Caitlin Burke

Źródło: CBN News