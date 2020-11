Chiny: Siedem lat więzienia dla chrześcijańskiego Księgarza – Chiny w Radzie Praw Człowieka ONZ

27 września chrześcijański księgarz został skazany na siedem lat więzienia, rzekomo za prowadzenie działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami. Surowy wyrok został wydany dwa tygodnie przed przyznaniem Chinom miejsca w Radzie Praw Człowieka ONZ. Choć niektórzy obserwatorzy ostro skrytykowali ten wybór, przedstawiciel Open Doors dostrzega także pozytywne aspekty tej decyzji.

Zakaz sprzedaży książek bez chińskiego numeru ISBN

Sąd Ludowy miasta Linhai, rozpatrzył oskarżenie przeciwko właścicielowi księgarni internetowej Zhang Xiaomai.

Oprócz wieloletniej kary więzienia, sędziowie nałożyli na niego grzywnę w wysokości 200.000 juanów (ok. 25 300 euro).

Xiaomai został aresztowany we wrześniu ubiegłego roku za prowadzenie księgarni internetowej „Xiaomai Bookstore” i sprzedaż literatury chrześcijańskiej sprowadzanej z zagranicy. „To nie jest pierwszy przypadek, kiedy właściciel księgarni sprzedającej literaturę o tematyce religijnej został skazany na więzienie. Siedem lat i tak wysoka grzywna jest jednak rzadkością”, wyjaśniła osoba kontaktowa w Open Doors. „Chiński rząd od pewnego czasu ogranicza sprzedaż książek chrześcijańskich w Internecie. Ale Chińczycy zawsze znajdują sposób, aby udostępnić je na platformach internetowych”, powiedział osoba kontaktowa, której imienia nie możemy ujawnić ze względów bezpieczeństwa. „Jednym z problemów z importem książek jest to, że nie mają one numeru identyfikacyjnego ISBN nadanego przez Chiny. Dlatego są nielegalne i stają się celem rządowego dochodzenia”.

Urzędnicy rzekomo sprawdzali pokwitowania wysyłki i namierzali klientów księgarni w celu zebrania dowodów. Niektórzy z nich otrzymali nakaz zwrotu zakupionych książek.

Chiny: Treści chrześcijańskie pod cenzurę

Chrześcijańskie treści publikowane w Internecie także coraz częściej podlegają cenzurze. Na popularnej platformie streamingowej „Renrenjiang” dostępne są wykłady na różne tematy. Jednak właściciel platformy odrzucił niedawno chrześcijański serwis streamingowy, który chciał opublikować za pośrednictwem platformy artykuł o pastorze i wspólnocie głuchych chrześcijan w północnych Chinach.

Chociaż autorzy korzystali z platformy już od dwóch miesięcy, teraz powiedziano im, że. „przekaz o religii nie jest zgodny z ich wytycznymi”. Jak donosi China Christian Daily, w ciągu ostatnich dwóch lat z innych platform internetowych usunięto wiele nagrań z kazaniami.

„To jak robienie z podpalaczy strażaków”

W świetle podobnych wydarzeń obserwatorzy zareagowali zaskoczeniem na wybór chińskiego przedstawiciela do Rady Praw Człowieka ONZ. O miejsce (bez powodzenia) ubiegała się również Arabia Saudyjska.

Chiny i Arabia Saudyjska zajmują odpowiednio miejsce 23. i 13. w rankingu Światowego Indeksu Prześladowań. „Wybór dyktatur na sędziów ONZ ds. praw człowieka jest jak zamiana grupy podpalaczy w strażaków„, powiedział Hillel Neuer, dyrektor wykonawczy UN Watch.

Jednak Frans Veerman, analityk z działu badań Open Doors, dostrzega pewne pozytywne aspekty tego wyboru, „Może obudzi to poczucie odpowiedzialności za prawa człowieka, w tym prawo do wolności wyznania lub przekonań, w rządach, które obecnie łamią prawa człowieka”. Jednocześnie jednak Veerman podziela obawy działaczy na rzecz praw człowieka: „Fakt, że [kraje takie jak Chiny] są wybierane do Rady Praw Człowieka ONZ, pomimo ich braków w dziedzinie ochrony praw człowieka, jest dla nich i innych krajów, sygnałem, że takie działania mogą im uchodzić na sucho. Odbiera im to motywację do zmian. A chrześcijanie, niestety, będą wśród tych, którzy odczują to w praktyce”.

W rankingu Światowego Indeksu Prześladowań 2020 Chiny zajmują 23. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę.

Prosimy, módlcie się za chrześcijan w Chinach:

Módl się za Zhang Xiaomai i innych uwięzionych chrześcijan, o Bożą opiekę dla nich i posilenie wiary; módl się także za ich rodziny.

O zapewnienie dobrego nauczania chińskim chrześcijanom.

Módl się, aby cenzura nie powstrzymała rozpowszechniania Słowa Bożego w Internecie.

Za chińskich urzędników i przedstawicieli władz, aby okazali przychylność chrześcijanom i aby nawrócili się do Jezusa Chrystusa.

Módl się za młode pokolenie chrześcijan w Chinach, które dorasta w czasach bezprecedensowej inwigilacji, o odważne życie w wierze.

za Open Doors Polska

Inne

„Chiny zakazują wszystkim dzieciom wierzyć”: wydarzenie podczas sesji ONZ