Chiny: Setki krzyży usunięte

Wczesnym rankiem 7 lipca ponad stu funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa przyjechało pod kościoły Aodi i Yinchang w Wenzhou w prowincji Zhejiang. Przywieźli dźwigi i usunęli krzyże z dachów kościelnych budynków. Wyłamali też zamki w drzwiach i zniszczyli część kościelnego mienia. Gdy członkowie kościołów próbowali interweniować, zostali poturbowani. Brutalne traktowanie nie ominęło nawet starszych osób, w tym pewnego 80-latka, popchniętego na ziemię.

Nakazy zburzenia tych kościołów to jedno z wielu podobnych działań władz wymierzonych przeciwko chrześcijaństwu.

W prowincji Anhu tylko w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2020 r. usunięto krzyże z co najmniej 250 uznanych przez rząd kościołów. „Wszystkie chrześcijańskie symbole nakazano usunąć” – oznajmił pewien pracownik państwowy. Podobne działania podejmowane są też odnośnie do symboli innych religii.

Nieustannie pamiętajmy w modlitwach o chińskich chrześcijanach, prosząc Boga, by obdarzał ich swoją łaską, uzdrowieniem, duchową zachętą i odnowioną nadzieją pośród nakładanych przez rząd restrykcji i doznanych krzywd. Niech Bóg działa też w życiu funkcjonariuszy władz państwowych i członków sił bezpieczeństwa, by i oni w pełni zdali sobie sprawę z obecności i suwerenności Pana. Módlmy się, by ciągła aktywność kościołów w całym kraju stała się potężnym narzędziem prowadzenia ludzi do zbawczej wiary w Chrystusa.

Źródła: ChinaAid, Bitter Winter, Christian Post

za Głos Prześladowanych Chrześcijan