Rząd Chin wprowadza większą cenzurę treści religijnych w internecie

Prezydent Chin, Xi Jinping, niezadowolony z wykorzystywania w całym kraju Internetu i mediów społecznościowych do głoszenia religii, od 1 marca wprowadza nowe ograniczenia. Mają one poważnie utrudnić chrześcijańskim obywatelom dostęp do treści religijnych.

Licencja dot. treści religijnych

Wraz ze zwiększonymi ograniczeniami, tylko ci, którzy otrzymają „licencję na internetowe, religijne usługi informacyjne”, będą mogli publikować w Internecie treści religijne. Jednak dostęp do takiej licencji będzie mieć tylko pięć autoryzowanych grup religijnych, a teść ich przekazów będzie ściśle monitorowana. Ich kazania i nauki będą dopuszczone do rozpowszechniania przez Internet tylko po ocenie, której celem jest upewnienie się, że zawarty w nich przekaz nie służy głoszeniu wiary, ale w dostateczny sposób promuje socjalistyczne wartości rządu.

Zgodnie z nowymi ograniczeniami, religijne szkoły wyższe i uniwersytety będą mogły dostarczać materiały tylko swoim studentom, a każda próba dystrybucji treści religijnych nieletnim będzie skutkować odebraniem licencji. Każda osoba lub organizacja nie mająca licencji, nie będzie mogła rozpowszechniać żadnych treści religijnych, ani nawet nawiązywać do religii.

Co więcej, wszelkie zdjęcia i treści związane z ceremoniami religijnymi, takimi jak nabożeństwa modlitewne lub chrzcielne, mają być surowo zakazane.

W ciągu ostatnich lat w całych Chinach nasila się sprzeciw wobec niezarejestrowanych grup religijnych. Rozwój wysoko restrykcyjnych metod, obejmujących zapowiedziane polityki internetowe, może posłużyć jako dodatkowe narzędzie wszczynania czynności prawnych przeciwko tym, którzy nie uczestniczą w aktywnym promowaniu programu Komunistycznej Partii Chin.

Módlmy się…

Módlmy się o nieustanną odwagę dla wierzących w Chinach, którzy pośród represyjnych polityk rządowych chcą podążać śladami Chrystusa.

Niech Boży Duch Święty kieruje sercem i umysłem każdego wierzącego w odnajdywaniu najlepszych sposobów wypełniania Wielkiego Posłannictwa Chrystusa (w tym przez publikację treści religijnych w internecie).

Prośmy też Pana, by dotknął serca prezydenta Xi Jinpinga i jego doradców, by uświadomili sobie próżność swojego sprzeciwu wobec Kościoła, zapewnili wolność religijną wszystkim obywatelom i pozwolili wierzącym na swobodne dzielenie się wiarą.

Źródła: ChinaAid, Bitter Winter

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

