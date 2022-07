Chiny: Rodziny są wdzięczne za modlitwy o uwięzionych liderów kościoła

31 maja, po ponad sześciu miesiącach od aresztowania, starszy kościoła, Hao Ming w końcu spotkał się ze swoim prawnikiem. Brat Hao został aresztowany 17 listopada 2021 r. w czasie nalotu policji na kościół Early Rain Qingcaodi. Spotkanie odbyło się w ośrodku zatrzymań w Deyang City w chińskiej prowincji Syczuan.

Trudności w otrzymaniu leczenia

Według żony brata Hao, Yang Yufeng, stan zdrowia emerytowanego pastora jest bardzo zły, a bez potrzebnej opieki lekarskiej jego życie może być zagrożone. Jednak nie wolno mu opuszczać więzienia, by otrzymać leczenie, ponieważ z powodu COVID-19 okolicę objęto lockdownem.

We wpisie w mediach społecznościowych Yang poprosiła o modlitwę, aby Bóg sprawił, by władze go zwolniły lub pozwoliły wyjść za kaucją, aby mąż mógł otrzymać konieczne leczenie.

Starszy kościoła Wu Jiannan, aresztowany w tym samym czasie co brat Hao, również czeka na rozprawę w prokuraturze Deyang City. Jego żona Cui Yanqin umieściła w mediach społecznościowych bieżące informacje, dziękując chrześcijanom za modlitwy. Cui pisze, że chociaż mąż sporo stracił na wadze, pozostaje radosny.

Módlmy się…

Módlmy się, by uwięzionym liderom kościoła szybko wymierzono sprawiedliwość, aby mogli wkrótce wyjść na wolność.

Módlmy się szczególnie, by brat Hao otrzymał tak bardzo potrzebną opiekę lekarską. Prośmy Pana o ochronę, siłę i podnoszącą na duchu pewność Jego obecności dla Hao i Wu, a także ich bliskich.

Chwalmy Boga, że nawet w czasie uwięzienia mogą radować się Jego nieustanną wiernością.

Źródło: ChinaAid

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

