Chiny: Problemy zdrowotne więzionych chrześcijan

Hu Shigen został aresztowany w lipcu 2015r., a rok później skazany za rzekomą działalność wywrotową przeciwko państwu. Fotografia z jego chrztu została użyta jako dowód przeciwko niemu i przyczyniła się do wydania wyroku skazującego na siedem i pół roku więzienia. Podczas odbywania kary Hu przeszedł zawał serca, miał również inne problemy zdrowotne. Z powodu stanu zdrowia jego rodzinie obiecano, że Hu zostanie warunkowo zwolniony. Hu przyznał się do stawianych mu zarzutów w nadziei, że pomoże mu to wyjść na wolność. Jednak mimo obietnicy złożonej wcześniej przez władze, odmówiono mu zwolnienia.

Inny więzień, Ge Jueping, jest przetrzymywany bez wyroku od trzech lat. Został aresztowany w listopadzie 2016 r. w Suzhou podczas masowych zatrzymań obrońców człowieka. Przeprowadzono proces sądowy, ale Ge wciąż nie otrzymał wyroku. Jego zdrowie znacznie się pogorszyło i zdiagnozowano u niego raka. Rodzina Ge interweniowała w jego sprawie u władz, ale nie otrzymała dotąd żadnej odpowiedzi.

Z kolei uwięziony pastor Zhang Shaojie jest zmuszany do przyjmowania nieznanych leków. Kiedy bliscy Zhanga odwiedzili go 13 grudnia, poprosili go, aby znalazł sposób, by przestać brać tabletki. Zhang odrzekł, że lekarz więzienny powiedział mu, że ma wysokie ciśnienie krwi i nalegał, że musi wziąć lek.

Według rodziny jego stan psychiczny bardzo się pogorszył. Oskarżył ich, że nie dbają o niego, co nie jest typowe dla jego charakteru. Podczas ostatnich odwiedzin obwinił na przykład swoją żonę, że nie wysłała odpowiedniego rozmiaru butów, mimo że wysłała mu rozmiar, który zawsze nosił. Rodzina uważa, że funkcjonariusze więzienni podmienili mu buty.

Władze więzienne często podają nieznakowane leki osobom niewygodnym dla rządu.

Kilku adwokatów, którzy trafili za kraty za obronę swych klientów, zmuszano do przyjmowania podobnych leków, co wywołało u nich problemy ze zdrowiem.

Wstawiajmy się w modlitwie zarówno za tych uwięzionych wierzących jak i za członków ich rodzin. Prośmy Boga, aby obdarował każdego z nich pokojem, siłą i dodał im otuchy. Módlmy się, aby więzieni chrześcijanie otrzymywali odpowiednią pomoc medyczną, a także aby Boże uzdrowienie przyniosło im odnowę zdrowia i nadziei. Módlmy się też o ich uwolnienie i oczyszczenie ich ze wszystkich postawionych im zarzutów.

Źródło: ChinaAid

za Głos Prześladowanych Chrześcijan