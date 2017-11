Chiny, prowincja Yugan: partia chce zastąpić Jezusa

Żyjący w ubóstwie chrześcijanie są przymuszani do wieszania zdjęć prezydenta Chin w miejsce religijnych artefaktów, by mogli otrzymać pomoc od państwa. „Oni myślą, że Bóg jest ich zbawcą” – powiedział pewien urzędnik. „Dzięki pracy naszych kadr zdadzą sobie sprawę ze swych błędów i pomyślą: Nie będziemy już polegać na Jezusie, by uzyskać pomoc, tylko na partii”. Według niektórych źródeł liczba chrześcijan w Chinach przewyższa liczbę członków partii komunistycznej.

Powiat Yugan to biedny obszar rolniczy w prowincji Jiangxi.

Jego władze prowadzą kampanię zastąpienia wiary religijnej wiarą w partię. Domagają się w związku z tym, by ludzie, którzy chcą skorzystać z rządowego programu zwalczania ubóstwa, zastępowali wizerunki Jezusa zdjęciami Xi Jinpinga, przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej.

Tego rodzaju praktyka jest niczym powrót do czasów kultu Mao Zedonga, którego portrety były wszechobecne w chińskich domach.

Według lokalnego użytkownika mediów społecznościowych w gminie Huangjinbu funkcjonariusze partyjni odwiedzali podczas poprzedniego weekendu (11-12 listopada) ubogie rodziny chrześcijańskie, aby promować partyjną politykę zapobiegania ubóstwu i pomóc im w rozwiązaniu problemów materialnych. W efekcie ponad 600 wieśniaków „ochotniczo” pozbyło się religijnych tekstów i obrazów, które mieli w domach, by zawiesić 453 portrety przewodniczącego Xi. 13 listopada po południu informacja ta zniknęła z portalu społecznościowego, ale sama akcja została potwierdzona przez wieśniaków i miejscowych oficjeli.

Mieszkaniec innej gminy powiatu Yugan powiedział, że w ostatnich miesiącach wielu jego sąsiadom nakazywano usunięcie z domów religijnych artefaktów.

„Oni wszyscy mają swoją wiarę i oczywiście nie chcieli ich zdejmować. Ale nie ma wyjścia. Jeżeli nie zgodzą się tego zrobić, to nie otrzymają swego przydziału z funduszu dla ubogich” – powiedział.

Qi Yan, przewodniczący rady ludowej w Huangjinbu i jednocześnie osoba odpowiedzialna za gminny program zwalczania ubóstwa, zaprzeczył tym stwierdzeniom, mówiąc, że ludzie byli jedynie proszeni o zdjęcie religijnych plakatów z reprezentacyjnych miejsc w swych domach. Zaznaczył również, że owa kampania jest prowadzona w tym powiecie od marca i ma na celu pouczyć chrześcijańskie rodziny o tym, jak wiele partia zrobiła dla wyeliminowania ubóstwa.

„Oni myślą, że Bóg jest ich zbawcą” – powiedział Qi.

„Dzięki pracy naszych kadr zdadzą sobie sprawę ze swych błędów i pomyślą: Nie będziemy już polegać na Jezusie, by uzyskać pomoc, tylko na partii”.

Powiat Yugan w prowincji Jiangxi, położony blisko jeziora Poyang Hu, jest w równym stopniu znany ze skrajnej biedy i dużej społeczności chrześcijańskiej. Ponad 11% spośród miliona jego mieszkańców żyje poniżej oficjalnego progu ubóstwa w Chinach. Z drugiej strony 10% populacji tego powiatu stanowią chrześcijanie. Program pomocowy partii komunistycznej obejmuje osoby, których roczny dochód jest niższy od 5000 juanów (ok. 2700 zł).

Podobnie jak w innych rejonach kraju, partia komunistyczna stara się tu przeciwstawić wpływowi chrześcijaństwa, które szybko się rozwija od zakończenia rewolucji kulturalnej ponad 40 lat temu. Według niektórych oszacowań liczba chrześcijan w Chinach przewyższa liczbę członków partii.

Źródło: AsiaNews/SCMP

za Głos Prześladowanych Chrześcijan