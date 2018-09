Chiny: Państwowa flaga zamiast krzyża na kościołach

Kościoły w Chinach są zmuszane do jawnego okazywania lojalności względem partii komunistycznej, co jest elementem trwającej rządowej kampanii wdrażania socjalizmu z chińskimi cechami na „Nową Erę”.

Na ścianie jednego z budynków należących do Kościoła Jezusa w dzielnicy Szanghaju Pudong wypisano „podstawowe zasady socjalizmu”. Według niektórych wiernych, kościół jest teraz mylony przez przechodniów z budynkiem rządowym, a jego liderzy są w tej sytuacji bezradni.

Z kolei wszystkim kościołom w powiecie Xinyu w prowincji Jiangxi nakazano wywieszenie chińskiej flagi,

portretu prezydenta Xi Jinpinga i plakatów z socjalistycznymi treściami. Dzieciom w tym powiecie zabroniono chodzić do kościoła. Władze grożą też osobom o niskich dochodach odebraniem zasiłku, jeżeli będą uczestniczyć w nabożeństwach. Powiatowi urzędnicy doprowadzili ponadto do demontażu krzyży z wielu kościołów.

W innym powiecie prowincji Jiangxi, Shangrao, w ponad 40 kościołach pojawiły się banery ostrzegające, że „osoby nie mieszkające w powiecie nie mogą głosić kazań, a niepełnoletni nie mogą przebywać w kościele”.

W powiecie Leqing w prowincji Zhejiang władze zmuszają kościoły do składania hołdu partii przez śpiewanie patriotycznych pieśni i wywieszanie flagi państwowej. 11 sierpnia w jednym z kościołów odbył się nawet koncert takich pieśni.

Także w innych regionach Chin funkcjonariusze państwowi zmuszają kościoły do niszczenia krzyży i zastępowania ich flagą państwową, jak to miało miejsce 21 sierpnia w miastach Hebi i Luoyang w prowincji Henan. Rząd chce koniecznie zmusić obywateli, by podzielali jego „ideały”, czyli dali sobie narzucić „religię o chińskich cechach”, zgodnej w praktyce z komunistyczną ideologią.

Źródło: ChinaAid

za Głos Prześladowanych Chrześcijan