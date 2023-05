Chiny: Nalot policji na nabożeństwo Kościoła Przymierza …

12 marca, policja dokonała nalotu na kościół Przymierza Wczesnego Deszczu (ERCC) w Chengdu, w czasie porannego nabożeństwa niedzielnego, w sali konferencyjnej pewnego hotelu. ERCC to jeden z największych, niezarejestrowanych kościołów domowych w Chinach, liczący ponad 800 członków.

W niedzielę rano, około godziny 8:50, policja wyłączyła dopływ prądu do sali konferencyjnej i aresztowała diakona Jia Xuewe. Ubrani po cywilnemu funkcjonariusze wyciągnęli go z sali i pobili w hotelowej windzie. Około godziny 10, w czasie nadal trwającego nabożeństwa, policja wtargnęła na podium i wyłączyła komputer używany do transmisji na żywo. Skonfiskowano telefony komórkowe, by członkowie kościoła nie mogli robić zdjęć oraz nagrań z nalotu. W tym samym czasie służba uwielbienia nie przerywała śpiewu, śpiewając: „W krzyżu tam, w krzyżu tam, moje jest zbawienie…”. Aresztowano kaznodzieję Wu Wuqinga oraz niektórych wiernych, a prawie stu innych członków kościoła wyrzucono z budynku.

Choć nabożeństwo w hotelu zostało przerwane, zgromadzenie online mogło nadal trwać. Starszy Li Yingqiang, który przebywa w areszcie domowym w Deyang City, nauczał kontynuując słowami: „…dzisiaj nasz kościół jest jak taki list Pana Jezusa. Ten list jest zanoszony do wielu miejsc, by zaświadczyć o mocy Ducha Świętego w przemianie ludzkich serc”. Kaznodzieja Dai Zhichao, inny lider zamknięty w swoim domu, kontynuował prowadzenie nabożeństwa, w którym śpiewano kolejne pieśni, zebrano kolektę, modlono się za prześladowanych współwierzących, po czym zakończono błogosławieństwem. Po nabożeństwie, grupa członków kościoła zebrała się przed komisariatem w Tuqiao, by śpiewać i modlić się za aresztowanych. Przekazywali im jedzenie i wodę, aż do godziny 17, gdy aresztowanych tymczasowo zwolniono.

W reakcji na nalot, kościół ERRC wysłał list modlitewny, w którym napisano:

„Cały wydział policji w Chengdu wie, że jest grupa ludzi, dla której niedzielne nabożeństwo jest bardzo cenne. Ci ludzie zbierają się, by razem czcić Boga, bo Bóg jest ich Królem. Żyją na ziemi, ale należą do Królestwa Niebiańskiego. Czczą Boga z radością i w wolności w Chrystusie. Przyciąga ich Boża miłość…. Ojcze, nasz pastor Wang Yi jest w więzieniu. Wielu jego współpracowników jest zamkniętych w domach. Nasz budynek kościelny został zniszczony. Wiele wierzących rodzin jest monitorowanych. Lecz przez to wszystko mamy głębsze zrozumienie wartości naszego zbawienia. Nikt nie może zniszczyć Twój kościół, jak też nikt nie mógł powstrzymać Twojego zmartwychwstania. Nasz Panie, na próżno rzymscy żołnierze zaplombowali Twój grób, bo Ty powstałeś z martwych. I na próżno chiński rząd zamyka w domach naszych braci i siostry, bo my też powstaniemy z martwych. Niech Twoja chwała objawia się w czasie naszego uwielbienia, bo jesteś godzien przyjąć wszelką chwałę i cześć!”.

Chwała Bogu za Jego wiernych w Chengdu! Dziękujmy Mu za każdego z nich, za ich niezłomną wiarę i miłość, za ich jedność i świadectwo wiecznego zbawienia w Panu Jezusie. Niech stale umacniają się w łasce i poznaniu naszego Boga i Ojca, niech Jego Duch objawia w nich obecność i moc zmartwychwstałego Pana, i niech pomnaża owoce ich wiernej służby w Jego Imieniu. Dziękujmy za więzionego pastora Wanga Yi, niech Boża Ojcowska ręka będzie stale nad nim i jego rodziną. „Tron Twój, o Boże, na wieczne czasy, berłem sprawiedliwym berło Twojego Królestwa! Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz nieprawości, dlatego namaścił Cię Bóg, Twój Bóg, olejkiem radości bardziej niż Twych towarzyszy…”. Ps 45:6-7

Źródło: Church in Chains, ChinaAid

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

