Chiny: Nalot na zgromadzenie kościoła domowego

Niedzielnego ranka 22 sierpnia policja dokonała nalotu na nabożeństwo Kościoła Przymierza Wczesnego Deszczu w Chengdu. Według funkcjonariuszy policji ktoś doniósł, że w tym miejscu odbywa się nielegalnym spotkanie. Podczas próby wejścia policji do środka kaznodzieja Dai poprosił o pokazanie nakazu. Funkcjonariusze odmówili i zażądali podania tożsamości wszystkich zgromadzonych.

Nalot na zgromadzenie kościoła domowego

Policja nie przerwała od razu nabożeństwa, grupie zezwolono spożyć przygotowaną wcześniej „ucztę miłości”. Po posiłku 17 dorosłych i 10 dzieci przetransportowano na posterunek policji, na miejscu pozostało jedynie niewidome małżeństwo i starsza kobieta. Co najmniej dwóch członków kościoła podczas przesłuchania doświadczyło przemocy fizycznej. Jeszcze tej samej nocy zwolniono wszystkich zatrzymanych poza kaznodzieją Daiem i bratem He Shanem.

To jeden z kilku niedawnych nalotów na miejsca spotkań członków Kościoła Przymierza Wczesnego Deszczu, ponieważ władze dążą do jego całkowitego zlikwidowania. Członkowie nadal spotykają się w małych grupach, często zmieniając lokalizację. Odkąd w lipcu grupa zmieniła miejsce spotkań, dom kaznodziei Daia był bacznie obserwowany, a on sam doświadczał nacisków ze strony lokalnej społeczności.

Jeden z przeciwnych kaznodziei liderów społeczności próbował przekonać Daia do porzucenia wiary. Kiedy zdał sobie sprawę z daremności swoich działań, krzyknął „W naszej społeczności Longteng ludzie tacy jak ty nie są mile widziani. Ze wszystkich sił postaramy się zmusić cię żebyś w ciągu miesiąca się stąd wyprowadził”.

Módlmy się…

W dalszym ciągu wstawiajmy się za członkami Kościoła Przymierza Wczesnego Deszczu, którzy chcą podążać za Bogiem w tej trudnej sytuacji. Módlmy się o mądrość dla kaznodziei Daia i innych liderów kościoła. Pamiętajmy także o pastorze Wangu Yi i innych wierzących, więzionych w Chinach z powodu swojej wiary. Niech osoby dokonujące nalotów, będąc świadkami miłości Jezusa ukazanej w życiu tych oddanych chrześcijan, także zwrócą się z wiarą do Pana.

Źródło: ChinaAid

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

Powiązane: Chiny: Dalsze ataki na kościół Przymierza Wczesnego Deszczu