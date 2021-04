Chiny: Nalot na kościół, chrześcijanie aresztowani

Rankiem 16 marca funkcjonariusze Biura ds. Religijnych razem z funkcjonariuszami Biura Bezpieczeństwa Publicznego przeprowadzili nalot na Kościół Reformowany Renai w Guiyang, aresztując ponad 10 chrześcijan.

Nalot na kościół, chrześcijanie aresztowani

Ten liczący ponad stu członków kościół od lat znosi nieustanne sprzeciw ze strony agentów Komunistycznej Partii Chin za odmowę przyłączenia się do usankcjonowanego przez państwo Patriotycznego Ruchu Trzech Autonomii.

We wrześniu 2018 roku kościół otrzymał zakaz spotykania się na nabożeństwach i stracił swoją nieruchomość. Wtedy jego członkowie zaczęli prowadzić nabożeństwa w restauracjach i hotelach, gdzie jeszcze przynajmniej trzy razy przeprowadzono na nich nalot.

Gdy zwierzchnik kościoła, Zhang Chunlei, dowiedział się o ostatnim nalocie, razem z kilkoma innymi chrześcijanami poszedł na komisariat, by negocjować z funkcjonariuszami. Tam go aresztowano. Tego samego dnia część zatrzymanych wypuszczono, jednak zgodnie z ostatnią informacją, brat Zhang i niektórzy spośród innych członków kościoła nadal przebywają w areszcie.

Prośmy Boga o wsparcie dla prześladowanych w Chinach

Pamiętajmy w modlitwach o bracie Zhangu i innych wierzących, zatrzymanych obecnie przez władze. Módlmy się o mądrość i siłę dla wszystkich członków Kościoła Reformowanego Renai, którzy szukają twórczych sposobów na dalsze prowadzenie służby w obliczu nieustępliwej opozycji.

Nadal pamiętajmy też o wielu chrześcijanach prześladowanych w Chinach z powodu swojej wiary, prosząc, by Bóg nie tylko był pomocą dla tych wierzących i ich rodzin, ale też jaśniał przez nich swoim światłem, by ostatecznie wielu innych doprowadzić do wiary w Chrystusa.

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

