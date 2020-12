Chiny największym zagrożeniem dla demokracji – ostrzega Dyrektor Wywiadu Narodowego USA

Dyrektor Wywiadu Narodowego (DWN) USA John Ratcliffe wyraził niepokój dotyczący Chin. Uważa, że komunistyczne państwo to „dziś największe zagrożenie dla Ameryki, a także dla demokracji i wolności na świecie od czasów II wojny światowej”.

„Chiny zamierzają zdominować nie tylko Amerykę, ale cały świat”

Ratcliffe nadzoruje działanie wszystkich amerykańskich służb specjalnych. Codziennie też informuje prezydenta o zagrożeniach, które czyhają na USA. W artykule opublikowanym w czwartek w „Wall Street Journal” Ratcliffe ostrzega, że Chiny zamierzają zdominować nie tylko Amerykę, ale cały świat.

„Wywiad nie ma wątpliwości odnośnie Chin. Kraj chce zdominować Stany Zjednoczone i resztę świata pod względem ekonomicznym, militarnym i technologicznym”, pisał. „Wiele z głównych inicjatyw publicznych i znanych firm z Chin jedynie w pewnym stopniu kamufluje działania Partii Komunistycznej”.

„Chiny stosują formę szpiegostwa ekonomicznego. Nazywam ich metodę „kradnij, kopiuj i zamień”, pisał Ratcliffe. „Chiny kradną własność intelektualną amerykańskich firm, kopiują rozwiązania technologiczne i zajmują miejsce firm z USA na rynku globalnym”.

W artykule DWN zauważył też, że Chiny kradną amerykańską technologię obronną. Działania te mają na celu zrealizowanie planu Xi Jinpinga o uczynieniu Chin „największą potęgą militarną na świecie”.

„Xi chce osiągnąć swój cel w ciągu najbliższych 30 lat”

Jak donosiło CBN News, od momentu objęcia władzy 8 lat temu Xi znacząco odmienił chińskie wpływy wojskowe, ekonomiczne i polityczne. Teraz przygotowuje Chiny do zdominowania świata.

Tom Miller opisał wzrost Pekinu w książce „China’s Asian Dream: Empire Building Along the New Silk Road”.

Miller twierdzi, że odkąd Xi przejął stery, zmierza w kierunku przygotowywania Chin do stania się potęgą dominującą na świecie.

„Pod panowaniem Xi Jinpinga Chiny celowo usiłują spełnić jego ambicje i zostać światowym mocarstwem”, pisał.

W dodatku Xi chce osiągnąć swój cel w ciągu najbliższych 30 lat.

– Mówi o celu na stulecie. Chińska Republika Ludowa powstała w 1949 r., a do 2049 r. ma zostać światowym mocarstwem – powiedział Miller w rozmowie z CBN News.

Chińscy badacze mówią też, że to część przekonań 67-letniego przywódcy. Xi wierzy bowiem, że jego kraj ma boskie prawo do rządzenia światem.

– Mandat Niebios to filozofia sięgająca czasów cesarstwa Chin. Ówcześni władcy wierzyli, że nie tylko mieli prawo rządzić światem, ale Niebiosa wręcz ich do tego przeznaczały. Istnieje też pojęcie Tianxia, „wszystko pod niebem” – powiedział Gordon Chang, analityk badający Azję.

Leki na receptę – Ameryka polega na Chinach

Tymczasem pandemia koronawirusa ujawniła wiele problemów w relacji USA z Chinami. Jednym z największych jest to, jak bardzo Ameryka polega na Chinach w kwestii leków na receptę.

Na powierzchnię wychodzi obecnie coś, co przez dekady stanowiło bardziej ukrytą obawę.

W ciągu ostatnich 20 lat USA w znacznym stopniu zleciło Chinom przemysłową produkcję leków. Wówczas pomysł wydawał się dobry zważywszy na niższe koszty. Jednak teraz, w trakcie pandemii, USA może być zdane na łaskę Chin.

– Ukrywa się to przed Amerykanami. Trzy lata zajęło mi rozgryzienie tego – powiedziała pisarka Rosemary Gibson.

Dwa lata temu napisała książkę „China Rx: Exposing the Risks of America’s Dependence on China for Medicine”. Opisała w niej, jak Ameryka w zbyt dużym stopniu polega na Chinach pod względem produkcji popularnych leków na receptę. Wyjaśniła też, jakie mogą być tego skutki.

– Przewidywałam, że jeśli w przypadku klęski żywiołowej lub globalnej pandemii Chiny przestałyby eksportować do nas te ważne produkty, mogłoby się okazać, że USA musiałoby stać w kolejce z innymi państwami, aby zdobyć kluczowe składniki leków – powiedziała Gibson.

„Będziemy od nich całkowicie zależni”

Minęły dwa lata, a koronawirus przewrócił świat do góry nogami. Być może w tej sytuacji ostrzeżenia Gibson się spełnią. Obecnie USA kupuje od Chin leki na wiele chorób. Należą do nich m.in. choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, cukrzyca, nadciśnienie, AIDS i depresja.

– Nie możemy wyprodukować antybiotyków, które matki podają dzieciom chorym na zapalenie ucha albo tych, które bierze się na zapalenie oskrzeli i płuc. Nie wytworzymy nawet tych, które podaje się w ostateczności w przypadku bardzo poważnych infekcji – wyjaśniła Gibson.

Mówi, że jest to spowodowane faktem, że Chiny kontrolują główne związki chemiczne używane przy produkcji leków. Dodała, że Chiny produkują 10% popularnych w Ameryce leków. Liczba ta wciąż wzrasta, a Chińczycy mogą wkrótce podnieść ceny.

– Będziemy od nich całkowicie zależni – ostrzega Gibson.

Źródło: CBN News

