Chiny: Kronika czerwcowych ataków na kościoły

Władze Xiamen w prowincji Fujian, dużego miasta portowego w południowo-wschodnich Chinach, ogłosiły, że w ciągu najbliższych dwóch lat chcą zamknąć wszystkie lokalne kościoły domowe. Jest to zaledwie fragment ogólnokrajowej batalii toczącej się w Chinach przeciwko chrześcijaństwu.

13 czerwca policjanci wkroczyli do Kościoła Xinzao w Xiamen w trakcie studium biblijnego. Uczestnicy spotkania zostali sfilmowani, a co najmniej 30 chrześcijan, w tym pastor, zostali zatrzymani i wypuszczeni kilka godzin później. 16 czerwca dokonano nalotu na Kościół Xunsiding w tym samym mieście. Policja skonfiskowała telefony komórkowe, aby nikt nie mógł nagrać ataku.

Do podobnych wydarzeń dochodzi w całych Chinach.

16 czerwca władze wkroczyły do kościoła „Kamień Węgielny” w mieście Taiyuan w prowincji Shanxi, w środkowych Chinach. Wierni zostali wyciągnięci na zewnątrz, a budynek zamknięto. 26 czerwca policja weszła do kościoła „Gwiazda Poranna” w mieście Beihai nad Zatoką Tonkińską, zatrzymując wielu obecnych na spotkaniu chrześcijan i konfiskując ich telefony. 29 czerwca władze zamknęły kościół prezbiteriański Dao En w Xuzhou w prowincji Jiangsu we wschodnich Chinach.

Wstawiajmy się w modlitwie za chińskimi chrześcijanami, dotykanymi represjami władz. Módlmy się, aby Bóg chronił swój lud, gdy gromadzi się na modlitwie i nauczaniu Słowa. Módlmy się też o opamiętanie dla chińskich przywódców.

Źródła: China Aid, VOM Korea

za Głos Prześladowanych Chrześcijan