Chiny: Kościoły zamieniane w ośrodki kultury

W trakcie nieustającej rozprawy chińskich władz z kościołami niektóre kościoły należące do Patriotycznego Ruchu Trzech Autonomii zostały „dobrowolnie” zamienione w ośrodki kultury. W 2019 r. w prowincji Jiangsu Kościół Płynącego Strumienia został oskarżony o „zajmowanie wiejskiej bazy kulturalnej” i rozwiązany. Budynek kościoła został zamieniony na „Wiejski Ośrodek Usług Kulturalnych ‚Płynący Strumień’ przy społeczności miejskiej Yangzai”. W ośrodku promowane są socjalistyczne zasady prezydenta Xi w ramach starań władz, by szerzyć w społeczeństwie „pozytywną energię”.

Podobny los spotkał Kościół Beizhouzhuang.

Po zamknięciu w październiku 2019 roku z powodu problemów z rejestracją, jego członkowie musieli „dobrowolnie” przekazać budynek lokalnej społeczności, która przekształciła go w Kompleks Kulturowy Beizhouzhuang. Od czasu zamknięcia kościół nie jest w stanie się spotykać. Docierają informacje, że również dziesiątki innych zaaprobowanych przez państwo kościołów zostało zmuszonych do zamknięcia.

Módlmy się, by Pan umożliwiał chrześcijanom w całych Chinach spotykanie się, pomimo represji władz. Niech wierzący będą też zainspirowani do nowych i innowacyjnych sposobów szerzenia przesłania Ewangelii. Wstawiajmy się za członkami wszystkich uciskanych kościołów, prosząc Boga, by darzył ich duchową siłą, pokojem i nadzieją, wyciskając na ich sercach obietnice zawarte w swoim niezawodnym Słowie.

Źródła: International Christian Concern, Evangelical Focus

za Głos Prześladowanych Chrześcijan