Chiny: komuniści poprawiają Biblię, nazywają Jezusa „grzesznikiem”

Chiński reżim Komunistycznej Partii Chin zabrał się za przepisywanie Biblii, patrząc przez komunistyczne soczewki. Owocem tego przedsięwzięcia są szokujące zniekształcenia Pisma i prawdy Ewangelii.

Todd Nettleton, rzecznik The Voice of the Martyrs (VOM), organizacji monitoringowej służącej prześladowanym chrześcijanom na całym świecie, w rozmowie z Faithwire mówił o obecnych wysiłkach chińskiego rządu, by napisać Biblię od nowa.

„To projekt, który Komunistyczna Partia Chin ogłosiła w 2019 roku. Zapowiedzieli, że po około 10-letnim procesie wydadzą nowe tłumaczenie Biblii” – powiedział Nettleton, zwracając uwagę, że nowa wersja ma obejmować m. in. zasady konfucjańskie i buddyjskie. „Nowe tłumaczenie będzie faktycznie wspierać komunistyczną partię”.

Szokujący przykład biblijnej improwizacji

Jakiś czas temu VOM donosiło o przepisaniu doniosłej historii o miłości i uwalniającej łasce Jezusa dla kobiety złapanej na cudzołóstwie.

„Komunistyczna Partia Chin ogłosiła plany aktualizacji Biblii, by 'iść z duchem czasu’. Rewizje będą obejmować dodanie ‘podstawowych wartości socjalistycznych’ oraz usunięcie fragmentów, które nie odzwierciedlają komunistycznych przekonań” – przekazuje VOM na Facebooku. „W podręczniku dla uczniów szkoły średniej wydanym we wrześniu 2020 roku, autorzy umieścili fragment z Ewangelii Jana 8 według swojej nowej wersji”.

Zanim przyjrzymy się zrewidowanej wersji komunistów, spójrzmy na Jana 8 zgodnie z oryginalnym zapisem biblijnym.

W słynnej historii o wybaczeniu czytamy, że faryzeusze prowadzą do Jezusa kobietę złapaną na cudzołóstwie i oznajmiają: „Nauczycielu, tę kobietę przyłapano na uczynku cudzołóstwa. W Prawie, Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?” (J 8:4-5; UBG).

Biblijny narrator zwraca uwagę, że żydowscy liderzy użyli tego pytania „wystawiając Go na próbę, aby móc Go oskarżyć” (J 8:6). Wtedy Jezus zaczął pisać palcem po ziemi (nie wiadomo, co napisał), po czym wypowiedział mocne słowa: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem” (J 8:7).

Gdy zebrani, wyraźnie wstrząśnięci słowami Jezusa, rozeszli się, został sam Jezus i kobieta. Wtedy następuje wymiana zdań:

„Kobieto! Gdzież są ci, którzy cię oskarżali? Nikt cię nie potępił?” – pyta Jezus.

„Nikt, Panie” – odpowiada kobieta.

„I Ja ciebie nie potępiam. Idź i już więcej nie grzesz”.

Tymczasem, Komunistyczna Partia Chin podaje inną wersję dialogu, będącą anty-biblijnym fałszerstwem, sprzecznym z prawdą Pisma.

W nowej wersji chińskiego rządu, zauważonej we wspomnianym podręczniku, czytamy: „Gdy wszyscy wyszli, Jezus sam ukamienował kobietę i powiedział: ‘Ja też jestem grzesznikiem’”.

Dlaczego Chiny przepisują Biblię?

Wypaczona narracja bezpośrednio mierzy w boskość Jezusa, co dla Nettletona jest dość szokujące.

„W pewnym sensie, myślenie: ‘Napiszę od nowa historię Jezusa’ to szczyt arogancji, ale potem ktoś wpada na pomysł, by zaprzeczyć bóstwu Chrystusa” – mówi. „Jeśli Jezus jest grzesznikiem, to nie jest Bogiem”.

Jeśli ktoś się zastanawia, dlaczego Komunistyczna Partia Chin podejmuje te niepokojące kroki, by zniszczyć Ewangelię, Nettleton sugeruje, że chodzi o kontrolę.

„Dążeniem Komunistycznej Partii Chin jest kontrola. Zawsze chodzi o kontrolę” – mówi. „Chrześcijański przekaz jest postrzegany jako coś, co może odebrać kontrolę komunistycznej partii”.

Zdaniem Nettletona, rząd chce, by chińscy obywatele, zamiast budzić się rano i ślubować wierność miłującemu Bogu i zastanawiać się nad sposobami służenia Jezusowi, codziennie budzili się i mówili: „Jak mogę dzisiaj służyć Partii? Jak mogę być dzisiaj dobrym komunistą?”.

Znacznie szerszy problem prześladowania

Choć niedorzeczne i niepokojące, przepisywanie Biblii jest częścią nieustannych wysiłków chińskiego rządu, by rozprawić się z chrześcijańską wiarą. Państwowy Patriotyczny Ruch Trzech Autonomii to protestancka denominacja, kontrolowana i zarejestrowana przez Komunistyczną Partię Chin.

„Oficjalnie usankcjonowany w Chinach kościół protestancki zawsze próbował w pewnym sensie wziąć pod skrzydła chrześcijaństwo i używać go w celach komunistycznych” – mówi Nettleton. „W ostatnich latach posunięto się o krok dalej”.

W kościołach zdejmowane są wizerunki Jezusa, które nieraz zastępuje się obrazami chińskiego prezydenta Xi Jinpinga. Również chrześcijańskie pieśni zastępowane są hymnami komunistycznej partii.

Wygląda na to, że nowe tłumaczenie Biblii to kolejny krok w kierunku anty-biblijnej anarchii w szeregach Komunistycznej Partii Chin.

„Nowe, socjalistyczne tłumaczenie Biblii to następny krok Komunistycznej Partii Chin w dążeniu do kontrolowania kościoła i tak naprawdę wprzężenia chrześcijaństwa w kontrolę nad ludźmi i ukierunkowania ich na służenie interesom Partii” – stwierdził Nettleton.

Nowa wersja Biblii budzi jeszcze większy niepokój, gdy weźmie się pod uwagę, że może stać się jedyną, oficjalnie dostępną wersją Pisma w ściśle kontrolowanym, kierowanym przez rząd systemie kościelnym.

„Jedynym sposobem legalnego zdobycia w Chinach Biblii jest zwrócenie się do zarejestrowanego kościoła, którego zbory funkcjonują głównie w dużych miastach” – mówi Nettleton. „Jeśli mieszkasz na obszarze wiejskim, nie masz prawie żadnego dostępu do Biblii”.

Ograniczony dostęp do Biblii zawsze był problemem. Teraz jednak ten problem potęguje socjalistyczna wersja Pisma, która podważa boskość Chrystusa i wymyśla niedorzeczne szczegóły.

Dlatego organizacja Nettletona dalej pomaga przekazywać Biblie mieszkańcom Chin.

„To jeden z powodów, dlaczego The Voice of the Martyrs i inne grupy są tak oddane dostarczaniu Biblii do Chin, nawet ich przemycaniu; bo ich tam po prostu nie ma” – powiedział. „Co do nowego tłumaczenia, liczę na to, że ten projekt nie wypali, a ludzie będą się zastanawiać: ‘Dlaczego nowe tłumaczenie Biblii było tak ważne dla chińskiego rządu? Dlaczego było dla nich tak ważne, by wprowadzać zmiany?”.

Nettleton ma nadzieję, że chińscy obywatele porównają nową wersję ze starą i zauważą zmiany. Nie przestawajmy modlić się za Chińczyków, poddawanych przez komunistyczny reżim coraz większej kontroli kulturowej i teologicznej.

Autor: Billy Hallowell, Faithwire

Źródło: CBN News

