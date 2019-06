Chiny: „Idź za Partią i nie wierz w Boga. Partia może wszystkim dać szczęście”

Mimo intensywnych działań władz zmierzających do zniszczenia chrześcijaństwa w Chinach, kościoły, szczególnie na terenach wiejskich, szybko się powiększają. Pewien chrześcijanin stwierdził, że „ludzie przyłączają się do kościołów całymi wsiami, jedna wieś po drugiej”. Jego zdaniem jednym z powodów jest ubóstwo, które zmusza mieszkańców wsi do polegania na Bogu w codziennym życiu.

By przeciwdziałać rosnącemu wpływowi Kościoła, chiński rząd posługuje się różnorodnymi narzędziami. W niektórych miejscach postawiono billboardy z hasłami jak na zdjęciu powyżej: „Jeśli codziennie chodzisz do kościoła, by uczyć się o Panu, Bóg i tak nie ulży ci w trudnościach. Idź za Partią i nie wierz w Boga. Partia może wszystkim dać szczęście. Jeśli z twoim sercem jest coś nie tak, wiara w Pana nic ci nie da. Idź i zdobądź więcej pozytywnej energii, by nasz kraj był potężny, a nasze rodziny kwitły”.

W całym kraju kościoły są zamykane.

Znajdujący się w górskim regionie Bijie mały wiejski kościół całkiem opustoszał. Usunięto też krzyż z dachu budynku. Członkowie kościoła boją się o tym rozmawiać, ponieważ na kontrolowanej przez rząd platformie mediów społecznościowych WeChat umieszczono nagrania wideo z tego zajścia.

11 maja władze poinformowały pastora kościoła Xunsiding w prowincji Fujian o zamiarze zamknięcia obiektu. Następnego dnia urzędnicy dokonali identyfikacji osób przychodzących do kościoła, wykorzystując w tym celu nagrania monitoringu sprzed wejścia do budynku kościelnego i oprogramowanie do rozpoznawania twarzy. Z wiernymi kontaktowano się później w miejscach pracy, grożąc im zwolnieniem, jeżeli nie zrezygnują z uczęszczania do kościoła. W niedzielę 19 maja jednostki specjalne policji dokonały nalotu na ten kościół. Funkcjonariusze zablokowali wejście do budynku i pozostali na miejscu przez kilka dni, by wymusić jego oficjalne zamknięcie.

Pamiętajmy o tej wielkiej rzeszy chrześcijan w Chinach, którzy doświadczają zarówno jawnych prześladowań, jak i różnorodnych subtelnych form nacisku. Módlmy się o wytrwałość dla wszystkich wierzących, którzy zostali pozbawieni miejsc wspólnych zgromadzeń. Niech przesłanie o Bożej miłości i łasce nadal się rozprzestrzenia w Chinach, by jeszcze wielu ludzi mogło dojść do wiary w Chrystusa. Prośmy też Pana Jezusa, by z mocą działał w sercach funkcjonariuszy państwowych, którzy sprzeciwiają się przesłaniu Krzyża i doprowadzał ich do opamiętania.

Źródło: ChinaAid

za Głos Prześladowanych Chrześcijan